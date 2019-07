Llovet arriba al MoraBanc per aportar «compromís i energia»

El MoraBanc Andorra va fer ahir la primera presentació oficial de la temporada. En aquest cas, el Gran Manager del club, Francesc Solana, va comparèixer amb Nacho Llovet per presentar-lo per a tres temporades.

En aquest sentit, Solana va explicar que «és un jugador amb l’edat madura per aportar compromís i energia». «La seva polivalència en el joc interior ens dona moltes opcions i abans d’acabar la temporada ja teníem clar que era un dels nostres objectius i, per tant, volem agrair l’esforç que ha fet per sortir d’un contracte que ja tenia», va manifestar i va

Llovet va decidir fitxar pel MoraBanc amb la idea de poder estrenar-se en competició europea

reiterar «la seva ambició per venir a Andorra, un club competitiu que jugarà competició europea». «Amb la seva edat pot seguir creixent i aportant coses», reiterava. També va indicar que «és un jugador que sempre ens ha agradat al club, que sempre havíem parlat d’ell, fins i tot amb el Joan Peñarroya, el volíem fitxar quan va sortir del Joventut». «Aquest any hem tingut l’oportunitat, era un dels objectius prioritaris i, finalment, esperem que ens representi, per la seva manera de jugar, s’adaptarà molt bé, sobretot per la seva polivalència, que és una de les seves virtuts», afegia. «Ens ajudarà en totes les combinacions del joc interior, que depeníem de Moussa, ara sabem que es queda i, per tant, tenim clar quins són els jugadors que han de conformar l’equip», revelava.

Així doncs, l’equip necessita un altre jugador que ocupi la posició de cinc i dos que ajudin en la posició de quatre. Solana encara té 20 dies per seguir treballant per tancar la plantilla. Els deures s’estan fent i els fitxatges es podran dur a terme, sobretot sabent que aquest any poden tornar a jugar l’EuroCup. «Tenim noms apuntats a la pissarra», afirmava.

El club està pendent del fet que l’Herbalife Gran Canària iguali l’oferta per Clevin Hannah

Per la seva part, Llovet va assegurar que «Andorra és fer un pas endavant en la meva trajectòria». «Fa uns anys vaig sortir de la Penya, havia de seguir creixent i amb l’experiència que tinc, per jugar competició europea, és un pas endavant», afegia. En aquest context, va reiterar el seu «compromís» i va remarcar que «mai jugo a mig gas, vull aportar aquesta energia, puc jugar de quatre i de cinc». «Encara que em considero jove, ja fa nou temporades que sóc a l’ACB i al final, el coneixement de la competició servirà per ajudar als meus companys que venen de fora en la seva adaptació, de manera que també podré fer cohesió al vestuari», indicava. «Intentarem assolir els objectius ambiciosos de l’equip», afirmava.

Així, el jugador podrà estrenar-se en l’EuroCup, «un fet que ha estat decisiu» perquè «mai he jugat a Europa, hi hem anat més d’una vegada però l’equip hi ha renunciat». «Sabem que és exigent i que serà difícil pels viatges, però tenim ganes», comentava.

Pel que fa a objectius, va reconèixer que «l’Andorra ha tingut un creixement sòlid a l’ACB» i que «ningú treu l’equip de les posicions de la lluita per als play-off». «Hem d’intentar passar al Top16 i classificar-nos per la copa, sabent la dificultat de l’ACB, que és una lliga en la qual els equips han pujat de nivell», opinava.

Llovet va explicar que només coneix a Moussa Diagne, David Jelínek i Dejan Todorovic però no dubta «que el nivell de l’equip serà bo i que hi ha moltes peces i coses per definir, encara és d’hora i hi ha temps, competirem molt bé».

Pel que fa als fitxatges, el MoraBanc està pendent que l’Herbalife Gran Canària iguali o no l’oferta per Clevin Hannah. El que sap segur és que Diagne es queda, un dels objectius que s’havia marcat el club. «El perfil dels jugadors de la part exteriors canvien, els nous fitxatges ens faran jugar d’una manera diferent de com fins ara, defensivament canviarem i serem més durs, hem d’intentar completar en jugadors que ens ajudin en aquesta idea de joc», afirmava Solana.

Així mateix, l’equip està pendent de si algú fa una oferta a David Walker. «Havíem de presentar una oferta, si es queda, li haurem de fer un espai però si marxa, sabem qui és el substitut», concloïa.