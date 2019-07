L’Andorra estudia comprar la plaça del Reus per jugar a Segona B

El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va insinuar ahir que l’FC Andorra comprarà una plaça a la Segona Divisió B després que el «Reus hagi descendit de categoria». La compra de l’ascens, en cas de produir-se, implicarà que «s’acceleri el procés de construcció d’un estadi a Andorra», va apuntar el cònsol. Torres va fer aquestes declaracions després d’haver assistit dijous a una reunió amb el president i fundador de Kosmos, Gerard Piqué, i el cap de Govern, Xavier Espot; la ministra d’Esports, Sílvia Riva; la cònsol major d’Andorra la Vella i la Conxita Marsol, a més d’alguns altres representants del club.

Torres va explicar que durant la trobada «ens van traslladar quins eren els seus objectius» i que «hi havia un pla definit amb l’Andorra» perquè vagi pujant de categoria fins a arribar a la Primera Divisió. El problema és que actualment no hi ha cap camp a Andorra que compleixi els requisits que exigeix la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) a la Segona Divisió. La idea era construir una nova instal·lació esportiva a «dos o tres anys vista». Segons paraules de Torres, però, el descens administratiu del Reus i la possibilitat que l’Andorra compri la seva plaça «ha accelerat el procés de construcció» del camp.

Molt complicat

Malgrat les insinuacions del cònsol, Torres també va recordar que «d’entre tots els equips que tenen opcions a pujar, que són molts, l’Andorra és el que està pitjor situat». De fet, des del club sempre han mantingut que volen apostar pel creixement natural, guanyant-se l’ascens a la gespa i no comprant la plaça. Amb tot, va deixar clar que «és probable que aquesta plaça acabi en mans de l’Andorra si fa front als 630.000 euros requerits i cap altre club els paga».

Espai multifuncional

Per tot plegat, el mandatari encampadà va indicar que Piqué i el seu equip «van venir a veure quina és la predisposició del Govern i dels Comuns d’Andorra la Vella i d’Encamp per participar i començar a treballar en el projecte, per poder mirar de fer un estadi que pugui ser compartit, amb esdeveniments públics i privats». Per tant, la nova instal·lació podria ser «un espai multifuncional, que pogués encabir grans espectacles com el Cirque du Soleil o la Fira d’Andorra». A més, va donar a conèixer que la capacitat seria de 15.000 espectadors. «L’únic que es va dir és si es començaria a treballar amb una idea, per veure de quins terminis disposava tothom», va aclarir.

Ara caldrà veure amb quins espais compten cada comú, però serà finalment el Govern qui els haurà d’analitzar, per veure si un espai multifuncional hi té cabuda. Després, caldrà valorar el cost i veure com es pot repartir entre les parts. De moment, «està tot en fase molt embrionària» i, està clar, dependrà de com evolucionin els esdeveniments. Així mateix, no se sap quin serà el futur del Prada de Moles, encara que hi ha un acord entre l’FC Andorra i el Comú Encamp de cara a la pròxima temporada i, de fet, amb unes reformes, els partits de la Segona Divisió B, es podrien disputar allà. «Hi havia un timing diferent que es pot modificar aquesta setmana», reiterava. En aquesta línia, va recordar que «els problemes seran quan l’Andorra ascendeixi a Segona, perquè des de la RFEF són més exigents, s’ha de començar a treballar», insistia.

El Govern decidirà

La darrera decisió sobre aquesta instal·lació l’haurà de prendre el Govern i farà falta veure quin paper té l’Estadi Nacional en tot això, malgrat que tampoc acaba de complir amb els requisits. De moment, els esdeveniments dels darrers dies han accelerat tots els plans de les parts i el que està clar és que, per resoldre tot això, el Govern té, des de dijous, línia directa amb Piqué a través de la ministra d’Esports, Sílvia Riva.