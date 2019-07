Être presenta la seva geometria per ajudar a entendre l’entorn

Expressar a través de la geometria. És la manera en què ho fa Ezequiel Melero, conegut com a Être, per portar a mostrar el caos i l’harmonia. És un dels artistes que es troba participant aquests dies a la Massana a la Serenalla. Realitza amb el seu estil un mural dividit en quatre panells.

En el seu manifest expressa que ell mateix, com tot, neix del caos. Això porta que es faci geometria on no es vegi o entengui, perquè tot caos porta en si la llavor de l’harmonia, i viceversa. Être es defineix com un manifest de consciència. «La meva obra en general fa servir la geometria sagrada, figures bàsiques per generar formes i per explicar el canvi de dimensions», assenyalava l’artista, que té un estil «bastant abstracte, amb uns passatges al marge per al pas de les dimensions, que segueix el camí fins al fruit».

A través de les formes és com s’expressa. «La geometria pot ajudar a entendre coses d’aquest pla. Igual que el so. Són matèries que poden ajudar a connectar coses», amb elements «simples però que són complexes». Una altra manera de manifestar-se és el color, que és «un mitjà a l’expressió que li poso. Sóc molt de canviar de colors, puc començar amb un i després pintar-hi a sobre amb un altre», permetent «passar per tots els estats». Un és el caos, que es tracta d’una «il·lusió que tenim per voler controlar-ho tot, les idees que ens causen confusió i ens projectem per controlar cada situació. Ens deprimim i ens frustrem si no ho aconseguim». Es tracta de «no perdre l’energia amb això» i sobretot d’«ordenar les idees». L’objectiu és «deixar-se portar, però amb una intenció. Ens hem de posar en marxa fins al lloc que volem».

Être va néixer a l’Argentina i temps enrere va ser a Andorra produint. Actualment viu a Berlín. A més del mural, a la Serenalla participa en tallers per a nens, parlant de geometria i formes bàsiques, per passar a altres més complexes.