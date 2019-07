Gran afluència de públic en la segona edició de la Serenalla

La segona edició de la Serenalla va tancar ahir amb un balanç molt positiu tant pel que fa a la satisfacció dels visitants com a l’opinió dels paradistes. De fet, en aquesta ocasió, el temps ha acompanyat els quatre dies que ha durat el mercat, de manera que ha estat possible realitzar totes les activitats que s’havien previst a l’aire lliure, des del cinema a la fresca fins al ioga, passant pels tallers, els concerts i les demostracions artístiques i gastronòmiques. La consellera Natàlia Cusnir va voler remarcar el fet diferencial de la Serenalla respecte a la resta de mercats del país, ja que no es tracta només d’un espai comercial sinó d’un village per viure experiències, compartir opinions i participar en moltes altres propostes.

«La Serenalla s’ha convertit en un gran espai de sociabilització», va assegurar Cusnir tot subratllant que malgrat que durant els quatre dies l’afluència ha estat molt alta les hores punta van registrar-se el dissabte, tant al matí com a la tarda. «El que ens agrada és la sensació que la gent no volia marxar de les xerrades o dels concerts, tenien ganes d’allargar... M’ha agradat molt una frase que m’han dit: hi ha mercats i després hi ha la Serenalla», va afirmar la consellera massanenca.

Tot i que s’havia previst que el tancament es duria a terme a vuit del vespre del diumenge, els paradistes van prolongar la seva estada una mica més perquè el mercat seguia ple de gent a aquella hora.