Una experiència única a la llar

El mercat immobiliari no para d’innovar perquè és necessari per satisfer les demandes dels clients més exigents. Amb aquesta premissa en ment, el grup eivissenc OD Real Estate vol diferenciar-se de la resta de les promocions que podem trobar al mercat i ho fa oferint serveis que milloren el confort del seu client.

Us imagineu viure a casa vostra amb els serveis d’un hotel? Temptador, oi? Doncs l’exclusiva promoció que té previst iniciar la seva construcció el pròxim mes de setembre permetrà convertir l’estança del propietari en una experiència única. Parlem de The White Angel Andorra.

Amb la intenció de desvincular-se de les tradicionals promocions exclusives per passar a oferir un servei més personalitzat i únic per al client.

Amb una ubicació excel·lent, a la parcel·la de la Borda Nova, els futurs clients i propietaris, podran aprofitar-se d’uns serveis molt avantatjosos durant el seu dia a dia. L’equip d’OD Real Estate aporta en totes les seves promocions de The White Angel un valor afegit perquè l’estança dels propietaris sigui el més confortable i personalitzat fins a l’últim detall.

Andorra ofereix unes possibilitats que sovint pensem que estan reservades als turistes o als compradors estrangers. Vivint al país, no tenim per què renunciar a propostes que se’ns plantegen per millorar el nostre modus vivendi, ja que tenint l’entorn natural que tenim, la nostra recerca ha d’encarar-se a aprofitar les possibilitats que ens brinda el país.

L’entorn que ens ofereix el Principat és quelcom que, degut a l’estrès diari, sovint ens passa desapercebut, per tant, la qualitat de vida la busquem quan som a casa, i desitgem que sigui el més fàcil i agradable possible. Està demostrat que el confort i el descans resulten positius per la salut física i mental, sent aspectes que hem de tenir cura.

Amb la intenció de facilitar aquest benestar als propietaris de la nova promoció d’OD Real Estate, els nous propietaris podran gaudir de les possibilitats extraordinàries que ofereix el país amb la tranquil·litat que quan arribin a casa podran trobar una ajuda extra per desangoixar el dia a dia.

Una nova manera de viure a casa teva, és possible, amb uns serveis que milloraran el nivell de confort i en un apartament de disseny, sabent que podran obtenir el que necessitin, com si d’un servei d’hotel és tractes. És una peça clau i totalment diferenciadora del que hi ha actualment al mercat del Principat.

Posem-nos còmodes. Necessitem un xef per un sopar amb amics o en família, llogar un cotxe o realitzar qualsevol mena de reserva sigui per practicar un esport o per benestar personal. Fet!

Temptador com a mínim... un nou concepte ha arribat. Els serveis són sota demanda i no encareixen el cost de la comunitat. Si estàs dubtant entre una compra o l’altra, si tens previst fer una mudança o vols estrenar la teva primera casa, els arguments que ofereix OD Real Estate t’acabaran de convèncer, ja que una decisió d’aquest tipus implica molts dubtes, començant per on voldrem la nova llar i com hi volem viure. Doncs bé, The White Angel uneix els dos conceptes convertint-los en una realitat d’immillorables condicions. Una oportunitat única que se’ns planteja per optar a la qualitat de vida desitjada.

Web: https://www.twaandorra.com/

Facebook: https://www.facebook.com/thewhiteangelofficial/

Instagram: https://www.instagram.com/thewhiteangelofficial/

Correu: info@thewhiteangel.com