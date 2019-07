Gea surt de la presó

El futur del centre pot passar per finançament público-privat

Cal recordar que fa uns dies Gea va haver de ser traslladat a l’Hospital de Meritxell d’urgència, després que els seus problemes de cor empitjoressin. L’investigat patia problemes de cor però després que fos enviat en presó provisional, aquests van empitjorar i tal com van informar fonts de l’entorn de Gea a EL PERIÒDIC, «era un fet visible». Ara romandrà en arrest domiciliari, monitorat. D’aquesta manera, les fonts van indicar que «són bones notícies a mitges» i van indicar que, tot i això, «la seva salut no ha empitjorat» des del seu ingrés d’urgència però que de seguir ingressat a la presó, de ben segur que ho hagués fet. «Ara cal esperar que la batlle faci la instrucció de la causa i aixequi l’arrest quan ho cregui oportú i anem als tribunals», van remarcar.

Per El Periòdic

