El Govern i Assandca desconeixen els problemes amb la quimioteràpia

El ministre portaveu, Eric Jover, va assegurar ahir que tant el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, com el SAAS «investigaran i faran les verificacions escaients» per tal d’esclarir les «queixes» que ha rebut el PS en relació a com es gestiona el servei de quimioteràpia que l’hospital ofereix als malalts de càncer. L’Executiu no té «cap constància» i Assandca tampoc. El seu president, Josep Saravia, es va mostrar sorprès per la notícia i segons ell mateix va poder comprovar «a l’associació no hi ha cap denúncia» per aquest motiu.



Aquest dimarts, el PS va anunciar que la consellera Rosa Gili havia entrat a Sindicatura una petició d’informació en la qual demanava al Govern que expliqui com es gestiona el servei de quimioteràpia, amb la voluntat d’esbrinar les denúncies que ha conegut la formació política per part d’usuaris afectats. Concretament, Gili va demanar conèixer «com funciona la distribució de medicaments per a la quimioteràpia» i «si el SAAS disposa d’estoc d’aquesta medicació de manera que no es faci esperar als pacients que la necessiten, evitant-los un patiment innecessari», així «com s’organitza la gestió».

Consell de Ministres

D’altra banda, Jover va anunciar ahir que el Govern va licitar les obres d’instal·lació i posada en servei de quatre Arbres de Vent, el projecte guanyador del Pressupost Participatiu del 2018. Es tracta d’uns ginys d’energia eòlica en forma d’arbre que poden produir fins a 3 kw de potència instantània i 1.900 kwh cada any i que s’instal·laran en punts estratègics a Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella, Canillo i Ordino. L’energia generada serà utilitzada per a usos públics, com l’enllumenat viari o d’equipaments. Andorra se sumarà d’aquesta manera a diverses ciutats europees que ja tenen els seus Arbres de Vent.



Així mateix, el Consell de Ministres va aprovar cinc subvencions per a programes de cooperació internacional al desenvolupament per un import de més de 160.000 euros. Tal com va detallar Jover les subvencions es van adjudicar a Càritas, per treballar a la zona de Nariokotome, Kènia; a Mans Unides, que preveu la construcció, dotació i posada en funcionament d’un centre maternoinfantil al sud del Senegal; a l’entitat Daktari, per a 20 tancats per a les comunitats ramaderes de Kasese, a Uganda; al projecte de Cooperand amb Llatinoamèrica, per a la integració social dels infants del carrer de Santa Cruz, a Bolívia; i a l’ONG 1.000 Somriures, que efectua emissions sanitàries a Boulmiougou, Burkina Faso. Enguany s’ha dotat a tres entitats menys que el 2018.