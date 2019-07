L’assemblea de la FAF convoca elecions a la presidència

L’assemblea de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) celebrada ahir a l’Estadi Comunal, va ser exprés i en prou feines va durar un quart d’hora. La junta directiva actual va presentar la seva dimissió, es va convocar eleccions i es va aprovar el reglament electoral.

La presidenta en funcions de la FAF, Elisabet Pirot, va assegurar que «no hi ha hagut cap incidència per part de cap club». «No hi ha hagut cap pregunta sobre el calendari, s’ha llegit el previst», explicava i remarcava que «ens han demanat pel de competició, per tant, això serà decisió de la nova junta, que decidirà quan començar i com fer-ho». D’aquesta manera, les competicions s’endarreriran bastant, fet que inquieta molt als clubs, juntament amb el tema dels equips ENFAF que han portat molta polèmica. En aquesa línia, no van faltar retrets entre els clubs dissidents i els membres de la junta al final de l’assemblea.

Pel que fa a una candidatura continuista va revelar que «ens ho estem pensant», opinió molt diferent de la de fa unes setmanes quan van remarcar que no en tenien ganes. «És una manera de donar continuïtat a projectes que teníem nosaltres, però no ho sabria contestar, marxem contents amb la feina feta fins ara i ja direm alguna cosa».

Per un altre costat, al principi de l’assemblea, Pirot va voler llegir un comunicat als clubs i va agrair «la tasca de la junta d’aquestes dues setmanes», així com «la del tot el personal de la FAF». «Volem agrair a tots els clubs que ens han fet costat aquests dies», afirmava.

Així, va indicar que l’assemblea «és extraordinària» i «la gran majoria no volíem començar-la d’aquesta manera». «Com tots sabeu, des del 7 de maig, la federació està vivint una situació molt compromesa amb una investigació policial en marxa», remarcava i recordava que «no hem pogut comptar amb els nostres dos màxims responsables ni amb el nostre tresorer». «Des d’aquell dia han passat moltes coses, des de la visita a la senyora batlle per demanar una còpia de la documentació que ens havien requisat així com poder demanar aspectes de funcionament amb el senyor Gea, fins a personar-nos a la causa per tenir accés al sumari de la investigació», explicava. «Hem mirat de donar continuïtat per mantenir la màxima estabilitat possible», sentenciava i assegurava que «volem la màxima transparència, sent clars i propers».

Contents per Gea

A més, en referència a la posada en llibertat de Tomàs Gea, va comentar que «lògicament estem molt contents que estigui a casa». «Sincerament no sabem res més, és una cosa que ens han dit mitja hora abans de començar la junta, però ens alegrem que estigui a casa i esperem que tot es vagi solucionant a poc a poc», desitjava.