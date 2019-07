PS i terceravia volen esclarir si hi haurà o no unitat de radioteràpia

Els dubtes que s’han generat els darrers dies sobre la construcció o no de la unitat de radioteràpia que havia projectat l’anterior Govern han comportat que tant el PS com terceravia hagin presentat dues demandes d’informació per mirar d’aclarir quina és la intenció de l’Executiu amb aquest projecte.



D’una banda, la consellera general del grup parlamentari socialdemòcrata, Rosa Gili, ha fet una bateria de preguntes perquè el Govern expliqui la situació actual del projecte després que, segons s’exposa en un comunicat, amb les darreres declaracions tant del cap de Govern, Xavier Espot, com del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, s’hagi posat en dubte l’impuls d’aquesta instal·lació, molt demandada pels malalts de càncer. En aquest sentit Gili demana quins van ser els membres de la comissió de treball que va preparar el concurs i per «quins estudis va fer» i «a quines conclusions va arribar». La parlamentària també vol saber si s’ha fet «un estudi cost-eficiència» en relació al servei i si «es preveia arribar a acords de col·laboració amb altres centres hospitalaris estrangers o bé amb entitats privades».



També des de terceravia, el conseller Joan Carles Camp, va fer una petició d’informació en el mateix sentit. Ahir, Josep Pintat deixava clar que és un tema «molt sensible i no és de rebut jugar sense misericòrdia amb els sentiments de la gent que ho pateix». La pregunta, doncs, busca aclarir «un replantejament del projecte que ens sobta», si bé va admetre que han pogut parlar amb el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet que els va indicar que la decisió no està presa.



D’altra banda, terceravia també ha tramitat una pregunta en relació a la sostenibilitat de les finances públiques. Des de la formació s’han demanat els controls d’oportunitat econòmica i d’eficàcia corresponents als exercicis 2017 i 2018.