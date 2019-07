Rècord de participació a l’Skyrace Comapedrosa

Un any més, el Compaedrosa acollirà l’elit mundial del trail running. Diumenge, els millors corredors de l’Skyrunning mundial es reuniran a Arinsal per participar en una nova edició de l’Skyrace Comapedrosa, cursa que forma part de les Migu Run World Series i que comptarà amb la presència d’atletes de renom.

En aquesta edició, la Massana acollirà una de les proves més prestigioses del món. La cursa arriba fins al pic més alt d’Andorra, a 2.942 metres d’altitud, i el recorregut és de 21 quilòmetres i 2.300 metres de desnivell positiu. Albert Balcells, director tècnic de la cursa, va destacar que es tracta d’una de les «proves més complicades de totes les etapes de la Copa del Món, ja que tot i ser una cursa de 21 km, el desnivell és molt elevat i algunes etapes són tècniques i de molta dificultat».

La cursa del circuit mundial compta amb un total de 634 inscrits, una participació rècord des dels inicis de la prova, ja que en la primera edició el 2014, hi va haver 250 participants elit. De tots els corredors, el 95% són estrangers i provenen de 30 països diferents.

Andorra també comptarà amb la presència de participants en la prova: en totes les modalitats hi participaran 35 corredors del país, dels quals 8 formen part de la categoria elit i lluitaran per millorar els seus temps i les seves posicions. Els grans favorits, els germans Casal, seran els representants principals on esperen aconseguir grans resultats. Carlo Ferrari, director tècnic de la Federació Andorrana de Muntanyisme, va apreciar la participació andorrana i va assegurar que «és una de les curses més importants pel país i per la puntuació». A diferència de l’any passat, l’Skyrace Comapedrosa no serà supersky i, per tant, no puntuarà doble. «Ho concedeixen un any sí i un no, l’any que ve tornarà a ser-ho», va explicar Balcells. Aquest fet ha condicionat alguns dels grans corredors.

D’altra banda, Enric Torres, com a representant d’Andorra Turisme, va subratllar que la prova era una aposta per «desestacionalitzar les activitats de país».

Dues proves paral·leles

Durant el cap de setmana, es disputaran dues proves paral·leles amb l’objectiu de fer accessibles les muntanyes d’Arinsal a tots els nivells. L’Skyrace Arinsal, cursa de 15km i 1.325 metres de desnivell positiu, és una prova més accessible i que permet gaudir d’un entorn idíl·lic per aquells que s’inicien en aquesta especialitat o que simplement, prefereixen participar en una prova menys exigent. Amb més de 160 participants, aquesta prova es divideix en categories cadet, júnior, sènior i màster.

A més, hi haurà la 2a edició de la Catalonia Kids Cup, la cursa de nens de 6 a 16 anys, que forma part de la Copa Catalana i que tindrà diferents recorreguts en funció de les categories dels corredors. Dins d’aquesta modalitat, també hi ha més de 200 corredors. En total, més d’un miller d’atletes participaran en les curses. Tal com va indicar Balcells, aquestes dues modalitats «es van dur a terme per fer possible la participació popular» i així donar a conèixer l’entorn natural del país.

Dues copes del món

A banda de l’Skyrace Comapedrosa, Vallnord-Pal Arinsal també acollirà la Copa del Món d’esquí de muntanya amb la vertical race i la individual. L’estació va mostrar la voluntat d’apropar l’esdeveniment al públic. Els espectadors podran arribar a l’emplaçament de la cursa amb el telefèric.