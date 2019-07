Gili veu el PS amb opcions de guanyar les comunals a Escaldes

La consellera general del PS, Rosa Gili, considera que el PS té «totes les opcions del món per guanyar les comunals» a Escaldes-Engordany. Així ho va afirmar ahir en declaracions a la premsa en el marc de la festa major, en què va recordar que des de fa uns anys la proximitat entre les eleccions general i les comunals fa que «hi hagi una inèrcia similar» i per tant, es podria repetir la victòria, si bé és conscient que a l’abril es va assolir sota les sigles de d’Acord.



Gili va assegurar que la formació està treballant «per fer unes bones llistes» i pensa que el pacte de Govern «pot perjudicar els grups que en fan part perquè pensem que molta gent no ha entès certs moviments». Sobre possibles aliances del PS, va apuntar que el més probable és que vagin en solitari, però amb el suport de persones independents «que es vulguin sumar a un projecte diferent perquè ja seria hora que hi hagués un canvi». La consellera general no va voler avançar noms, assenyalant que per ara no està sobre la taula la possibilitat que la candidata a cònsol sigui ella.



D’altra banda, el cap de Govern, Xavier Espot, preguntat sobre el possible pacte entre DA i L’A a la parròquia va insistir que és una decisió «que hauran d’adoptar els comitès parroquials», recordant que «la realitat nacional és diferent de la parroquial i cada parròquia ha de ser autònoma per prendre les decisions que siguin millors». Amb tot, el demòcrata va deixar clar que «no vull incidir en tot aquest procés perquè entenc que tinc una altra responsabilitat i no vull que interfereixi la bona marxa del Govern amb les decisions de cada parròquia».



Segons Espot serà a partir del setembre quan «es posarà fil a l’agulla» per iniciar converses, si s’escau. De fet, va defensar la feina feta a la corporació en les darreres legislatures i considera que seria bo que «en coalició o no, hi hagués una línia de continuïtat» i DA seguís al comú. «Si es considera que dins d’aquest projecte s’hi poden sumar altres forces amb qui hi ha convergència programàtica, estarà bé, sinó, també ho respectaré».