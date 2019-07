Cardelús espera una millora a la segona part del Mundial

El Mundial de Moto2 torna el 4 d’agost al Gran Premi de la República Txeca al Circuit de Brno. Xavi Cardelús espera que es produeixin millores en la segona part del campionat per rebaixar cronos i guanyar posicions a les curses.

En el seu primer any que completa el calendari, i estrenant-se al Sama Qatar Angel Nieto Team, fa que l’exigència sigui superior, ja que «el Campionat del Món és la màxima categoria del motociclisme i només el fet de formar-hi part crec que ja és tota una fita. Aquí estan els millors i formar part d’aquest grup és un honor, una responsabilitat i un orgull. Som trenta i escaig pilots a Moto2 i crec que cal valorar molt el fet de formar part d’aquesta elit. És com jugar a Primera Divisió de futbol o a l’NBA de bàsquet. El fet de ser-hi crec que ja ha de ser valorat de forma important», indicava Cardelús.

Es tracta d’adaptar-se a la moto i «les posicions que ocupi actualment, no tenen cap importància perquè els objectius són uns altres de ben diferents. L’any passat m’estrenava a molts circuits i aquest ja he repetit presència en algun traçat. La cosa, però, va molt més enllà i té molt a veure amb les sensacions de pilotatge, el comportament de la moto i la situació a la categoria».

Amb les modificacions realitzades a la màquina, confia «poder-ho començar a notar a la segona part de la temporada, malgrat saber que encara no podré accedir al material de primeríssim nivell de la marca». Confia en la tasca de l’equip, que compta amb una estructura «superprofessional i des del primer tècnic a l’últim mecànic fan tot el que poden i més per mirar de posar a la meva disposició la millor moto possible cada cap de setmana, però ells són els primers que veuen les dificultats. Tenen una actitud espectacular; són molt treballadors».