Llum verda per comprar el Gimnàstic Manresa

Déjà vu. Aquesta és la sensació que transmet el procés pel qual està passant el Gimnàstic Manresa per a qualsevol aficionat al club tricolor. I és que, els del Bages van aprovar divendres a la nit en una assemblea extraordinària que el club es convertís en una Societat Anònima Esportiva. Un tràmit que ja va fer el mateix FC Andorra abans que Gerard Piqué, president i fundador de Kosmos, es fes amb el club. I és que, esdevenir una S.A.E. és el pas previ perquè Piqué pugui adquirir la majoria de les accions.

D’aquesta manera, el Gimnàstic Manresa passaria a ser el filial del FC Andorra i el club de formació; i Kosmos invertirà en les instal·lacions del club manresà per millorar-les i canviar la gespa artificial que tenen al terreny de joc. A més, hauria de pagar una hipoteca de 400.000 euros, que és la que tenen sota control.

Assemblea de l'FCA

El club tricolor va celebrar una assemblea ordinària dissabte on es va tancar l’exercici del 2018 sense dèficit i es van aprovar els comptes i el pressupost. D’altra banda, es va confirmar que hi hauria un sènior B, que competirà a Quarta Catalana perquè tot just acaba de néixer. Carlos Maño serà l’encarregat de dirigir l’equip.

A més, com va avançar aquest rotatiu, Richard Imbernón, extècnic del primer equip, serà l’encarregat d’entrenar el juvenil de l’Andorra. Els últims equips que arribaran seran un cadet, comandat per Josep Linares, i un infantil que dirigirà Juanfer Lanin.