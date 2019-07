Tercera ronda marcada per l’empat de nou jugadors

La jornada d’ahir no va ser bona pels teòrics caps de llista. El grup capdavanter es va reduir considerablement i dels 26 jugadors que hi havia amb 2 punts, només nou van poder continuar mantenint el ritme de victòries. D’aquests, el que no va fallar va ser el número dos del rànquing, el gran mestre francès Maxime Lagarde que va superar al seu rival, el mestre internacional Peter T. Roberson després de més de 5 hores de joc amb les peces negres. La partida va ser molt complicada i es va decidir en els destrets de temps, on les blanques van capturar a la casella D5 amb la peça equivocada quan segurament tenien avantatge.

En el tercer lloc, el mestre internacional del Principat Robert Alomà va guanyar una bona partida de tall posicional al gran mestre rus Maxim Vavulin. Després d’obtenir avantatge en el migjoc arrel d’una obertura anglesa, Alomà va saberanar incrementant la pressió per acabar enduent-se una clara victòria i afegir-se al grup capdavanter. A la taula 4 el gran mestre colombià Jaime Cuartas va perdre enfront el mestre internacional anglès Ezra Kirk. En els destrets de temps, una greu errada del jugador colombià va permetre Ezra prendre l’avantatge i no va deixar passar l’oportunitat d’obtenir el punt.

El jugador d’Israel Arthur Kogan, número 8 del rànquing, va ser el més afortunat de tots, obtenint una victòria in extremis. Una greu errada del rival li va permetre fer escac i mat i obtenir la seva tercera victòria consecutiva. Els altres jugadors que es van col·locar en el grup capdavanter gràcies a la victòria, van ser el mestre internacional, i campió de la darrera edició, Miguoel Admiraal (NED); el gran mestre, i campió del Gran Prix d’Andorra, Joshua Ruiz (COL); el gran mestre català Marc Narciso; el mestre internacional Bjorn Moller Ochsner (DEN) i el mestre Internacional Bernardo Roselli (URU).

Per part andorrana va ser una bona jornada. Després d’Alomà, que té tres punts, està Jordi Fluvià amb 2,5 i el segueix de prop Daniel Gómez, amb 2. Els mateixos que té el jugador sub16 Josep Mª Ribera.