Fent ruta fins al Dakar

Fer quilòmetres. Aquest és l’objectiu de la jove pilot Margot Llobera de cara a la seva preparació pel Dakar. Però, el que és evident, és que els entrenaments estan donant els seus fruits, i només cal veure els resultats de la pilot en la Baja Aragón, on va ser quarta de la seva categoria. En la seva segona participació en la competició, Llobera debutava a la categoria FIM i es va situar a l’alçada de les millors pilots del Mundial.

Llobera va explicar que el primer dia se li va complicar tot just començar «hi havia dos especials, dos trams cronometrats. Al quilòmetre 2 de la primera em va saltar la palanca de canvis i no vaig poder fer canvis de marxes, vaig haver de córrer en quarta tota l’estona. Allà vaig perdre molt temps perquè arribava i sortia de les corbes malament i a les rectes no podia accelerar. A la segona especial del primer dia també vaig intentar recuperar però estava bastant trencat tot perquè havien passat els cotxes i els camions». Llobera començava amb mal peu, i mai millor dit tenint en compte que tres dies abans de la competició es va fracturar un dit del peu. «El primer dia em vaig fer un cop i vaig veure les estrelles però després estava concentrada en la carrera i no estava pendent», exposava.

A la segona etapa la seva sort va canviar completament. «A la nit va ploure i es va deixar anar bastant el terreny. A la primera especial vaig anar a totes, em vaig trobar molt millor del que m’esperava i vaig poder guanyar a totes les noies amb 40 segons d’avantatge respecte a la segona. A l’etapa curta vaig intentar fotre canya però el terreny estava malament i no anava tranquil·la, però vaig fer segona a vuit segons, que és una dècima de segon per quilòmetre», exposava.

En definitiva, els resultats i la Baja Aragón l’apropen més al repte del Dakar que afrontarà el 2020. «No m’esperava estar tan amunt entre noies que competeixen al Mundial, de la general vaig ser 34a. Estic molt satisfeta de la feina feta perquè hi va haver molta aigua i a moltes rivals els va entrar al motor però ho vaig saber gestionar tot. Totes les noies són molt potents i els resultats són molt positius. Anava sense expectatives de fer res, veia les opcions lluny. No sabia que havia agafat tanta velocitat en els últims sis mesos de competició i la primera sorpresa vaig ser jo mateixa. Són quilòmetres que hem sumat i això va molt bé. El pròxim serà el 1000 Dunas a l’octubre, que és un ral·li més», destacava.