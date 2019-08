Lescano segueix «el camí marcat» a la Copa del Rei

El Saiola XIII - Sercotel Hotel Group de Toni Guiu, del qual forma part el regatista Marcel Lescano, és novè de la general, després de sis regates a la Copa del Rei en la categoria ORC1. En aquest sentit, suma 44 punts, a vuit punts de la vuitena posició.

Així, segons va explicar, tenen «un regust agredolç» després de la jornada d’ahir, en la qual es va pagar molt car una mala sortida. «Hem fet un regata regular perquè hi havia molt vent», assegurava. «Estem fent un bon paper però tot va per segons, estem molt cansats perquè el dia a dia està sent duríssim», remarcava i destacava que «ara tractarem de canviar la configuració del vaixell per adaptar-nos a la previsió, per tal de seguir en la mateixa línia i no baixar posicions». «Estem a l’espera de les tres darreres regates, que és quan es reinicia tot», afegia. «Anem fent el camí marcat», sentenciava i recordava que «en la darrera jornada van configurar el vaixell per un vent dur, fet que no va passar».