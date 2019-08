El MoraBanc jugarà sis partits de pretemporada

El BC MoraBanc Andorra començarà a rodar el pròxim 12 d’agost amb les revisions mèdiques dels jugadors. A partir d’aquest dia, el conjunt d’Ibon Navarro començarà a preparar l’inici de la campanya 2019-2020 i per tant, l’equip, entre els entrenaments i un seguir de partits amistosos, espera trobar el millor punt de sortida de cara a una temporada en la qual es vol jugar la Copa del Rei, classificar-se per al Top16 de l’EuroCup i disputar els play-off. Encara que, en aquest curs, s’haurà de fer sense la pressió de la temporada passada, en la qual, mentalment, aquests objectius autoestablerts van passar molta factura al vestidor.

El MoraBanc disputarà un total de sis duels de preparació, set si aconsegueix classificar-se per a la final de la Lliga Catalana ACB. Cal recordar que aquest any, els andorrans són els defensors del títol i, sens dubte, voldran encara la temporada intentant repetir la gesta d’emportar-se el títol. Per tant, el debut de l’equip serà el 30 d’agost, al Pas de la Casa, davant el Baxi Manresa i després jugaran una habitual cita de pretemporada, a Sant Julià de Vilatorta.

A més de la Lliga Catalana, el MoraBanc s’enfrontarà al Pau Orthez, aquest cop a Pau i després rebrà al Divina Seguros Joventut i al Casademont Saragossa. Cinc dies després del darrer enfrontament, el 24 de setembre, començarà la temporada, serà amb una explosiva doble jornada de la Lliga Endesa.

Pel que fa a la plantilla, Reggie Upshaw va fitxar dimarts pel Pallacanestro Reggiana.