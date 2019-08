Polèmica per l’ascensió d’un pilot d’enduro al pic Negre

El pilot català d’enduro, Josep Garcia, va encendre la polèmica ahir en penjar a les seves xarxes socials un vídeo en el qual se’l veia ascendir a la zona del pic Negre, terrenys que formen part dels espais protegits de la vall del Madriu-Perafita-Claror. Malgrat voler mostrar les seves habilitats, la reacció que va provocar va ser molt més negativa que positiva, ja que van ser nombroses les persones que van deixar-hi comentaris qüestionant la seva actuació tenint en compte que es tracta d’un espai natural protegit. La cònsol d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va treure ferro a la qüestió, apuntat que el pilot potser desconeixia la prohibició i que en tot cas es tracta d’un cas «aïllat».



De fet, un cop els gestors de la Vall del Madriu van tenir constància de la publicació, no van dubtar a mobilitzar-se. Fonts del comú d’Escaldes van explicar que es va informar la Policia per tal que analitzessin la qüestió i es preveu que els propers dies, un cop analitzada tota la regulació sobre l’accés rodat a la vall de què disposen els quatre comuns implicats, es presenti una denúncia o es prenguin mesures més dràstiques en funció del que prevegin les ordinacions comunals. El què és clar és que l’accés públic rodat a la vall està totalment prohibit. Tot i així, fins al moment de tancar l’edició no hi havia cap denúncia presentada segons es va confirmar des del mateix cos de Policia.



Un cop esclatada la polèmica, ahir al migdia el mateix pilot va retirar el vídeo de les seves pàgines personals.

Equivocació

Marsol, que en ser preguntada per la qüestió en finalitzar una sessió de consell de comú, va treure-li importància. «Penso que és una anècdota, no podem criminalitzar tots els enduristes per l’actuació d’un. I tampoc crec que hi hagi cap intencionalitat. Potser ni ho sabia, no sé exactament per on ha passat, però això no vol dir que tots els enduristes no respectin les normes. Per tant, jo trenco una llança a favor del món del motor i de les motos perquè la gran majoria respecten la normativa i aquí potser no hi ha hagut intencionalitat, potser no coneixia la zona», va manifestar.



Igualment va deixar clar que des de la capital no s’ha tramitat cap denúncia «ni ningú ens ha consultat sobre si fer-ho o no». De fet, Marsol va remarcar que el què la preocuparia seria «si cada dia estigués ple de motos, però pel que sé penso que no és una qüestió excessivament preocupant perquè és puntual».



En aquest sentit va explicar que està més preocupada per altres actuacions, com «els cotxes que van a molta velocitat pel centre històric i no per això diem que tots els conductors són uns incomplidors de les normes». Encara que va insistir que «les motos no poden pujar allà dalt, només faltaria». Segons Marsol, la millor manera de procedir és «preguntar què ha passat, si ho sabia o no, i en tot cas ja es veurà si cal aplicar una sanció com s’aplica a qualsevol que infringeix una norma», afegint que «a tots ens han posat alguna multa alguna vegada».

Precedent

Una situació similar es va viure l’any 2012 després que els pilots Cyril Despres i Cedric Garcia pugessin al Casamanya amb motos d’enduro per gravar un vídeo promocional. La gravació també va generar una forta polèmica i moltes queixes per l’accés amb moto en un espai on està prohibit.



Davant d’aquesta situació el comú d’Ordino, va decidir aplicar el procediment previst en l’ordinació que regulava l’accés dels vehicles motoritzats a les zones de muntanya i va obrir un expedient sancionador als pilots, recordant que les motos de trial i en un grup sempre inferior a cinc, només podien circular pels camins inferiors a 2,5 metres d’amplada. H