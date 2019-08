Tancar el trànsit, punt clau per guanyar inscrits

Joaquim Purito Rodríguez va explicar ahir que «vam tancar La Purito a 2.700 inscrits», «un mes abans que l’any anterior», fet que va permetre treballar millor la qüestions dels mallots. «Hem tingut molta gent que ens han trucat després però el fet de tenir mallots ha fet que fos impossible, perquè estaven demanats», explicava.

En aquesta línia, va indicar que es pot ampliar les inscripcions a 3.000 o 4.000 ciclistes. «Tenim prop de 1.000 persones en llista d’espera però hem de créixer a poc a poc», destacava i comentava que «fem les coses amb tranquil·litat». Així, segons Purito, ampliar la participació es podria fer «si tinguéssim la sort de poder tancar el tram entre Canillo i Andorra, que és el més ample i on s’agafa més velocitat, seria perfecte per obrir el límit». Aquest any, Perico Delgado serà l’ambaixador de luxe i participaran també Joseba Beloki i Toni Bou.