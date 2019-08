El MoraBanc demanda a l'ACB pel cànon d'ascens

El MoraBanc Andorra ha demandat judicialment a l'ACB pel cànon d'ascens que va haver de pagar per pujar a la màxima categoria del bàsquet espanyol fa cinc anys.



L'entitat presidida per Gorka Aixàs fa anys que reclama una solució a l'import que va haver d'abonar per a ingressar l'any 2014, que va ascendir a 3,6 milions d'euros. Posteriorment aquesta quantitat va desaparèixer per facilitar els ascensos als equips que s'ho havien merescut esportivament a LEB Or.



La junta directiva del club andorrà va demanar una compensació de la part proporcional que van pagar l'any 2014 i que després, els següents clubs ascendits no van fer efectiva, ja que es va suprimir després de molts anys de polèmica. El club vol fer un comunicat en les pròximes hores sobre aquest aspecte i, segons Encestando, l'entitat la va fer arribar ahir.



L'ACB va modificar aquest cànon l'estiu del 2017 després de la resolució de la Comissió de la Competència després d'una denúncia de l'Autocid Burgos.