Aleix reclama «parar d’enganyar als cortalans» de la Vall del Madriu

El conseller de Medi Ambient del Comú d’Escaldes-Engordany, Didier Aleix, considera que la decisió sobre si els cortalans de la Vall del Madriu han de poder accedir amb vehicles motoritzats o no a les seves bordes «no es pot dilatar més». Aprofitant que al desembre hi haurà eleccions comunals, Aleix reclama que tothom es posicioni clarament sobre la qüestió i així es pugui donar una sortida a una vall que considera que mentre no resol aquesta qüestió, queda estancada i sense futur.



«A nivell personal jo tinc clar què s’hauria de fer, però a nivell polític en aquesta campanya s’haurà de dir d’una vegada per totes què es pensa fer allà i parar d’enganyar als cortalans», va manifestar sense embuts. De fet, admet que la polèmica sobre aquesta qüestió «fa 30 anys que dura i no es pot dilatar més». El conseller aposta per definir el futur perquè des del seu punt de vista, «el fet de decidir d’una vegada per totes permetrà començar a fer funcionar la vall i donar als cortalans mitjans per arreglar les bordes».



Aleix, que també és cortalà de la vall, reclama valentia per afrontar la decisió perquè «és una vall que fa anys que està estancada i s’està morint. I això no pot ser». El responsable de Medi Ambient de la corporació escaldenca no va amagar que personalment no és partidari de permetre l’accés rodat. «Penso que el fet de no tenir accés rodat permet rendibilitzar la vall molt millor que si hi hagués accés», va explicar, recordant que alhora, aquesta decisió «farà part de la UNESCO i dels seus objectius».

Opcions

El què té clar Aleix és que si els cortalans no poden accedir amb vehicles a les seves bordes, se’ls ha de donar la possibilitat «de rendibilitzar d’alguna manera el patrimoni que tenen». En aquest sentit va apuntar la possibilitat, per exemple, de reconvertir les bordes en albergs per acollir turistes amants de la muntanya d’un perfil molt concret, que justament buscarien l’aïllament que donaria un allotjament en una zona com la Vall del Madriu en el qual només s’hi podria accedir a peu.

Preguntat per les queixes que en alguna ocasió han manifestat els representants dels cortalans assegurant que no es fa prou per promocionar la vall i treure-li rendiment, el conseller va afirmar que «jo comparteixo que la vall està estancada, que ningú la vol tocar perquè sembla que a nivell polític ens faci por». Aleix considera que aquesta situació provoca que no s’acabi d’adoptar «una decisió normal», però que és necessari que els cortalans puguin tenir una sortida per a les seves propietats.