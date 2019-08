Curs d’immersió a les catàstrofes

Com si es tractés d’un viatge al passat, una delegació de la Creu Roja andorrana inicia avui una experiència que li traslladarà a les èpoques de les trinxeres. El director, Jordi Fernández, el cap d’àrea logística, Quim Fenoll, i el responsable de logística, Laurent Cerny, participaran durant nou dies en un taller de formació de catàstrofes impartit pel Cos Mundial de Socors, que comptarà amb una ambientació que permetrà als assistents evocar temps bel·ligerants.

«És un curs en el qual ens portaran a una zona d’entrenament d’uns búnquers de comandament de Hitler de la Segona Guerra Mundial», explica Fernández sobre un indret situat a tant sols 50 quilòmetres de París. «Com que aquests búnquers costen de destruir, tot aquest complex de diverses hectàrees esta cedit pel Govern francès al Cos Mundial de Socors», descriu el director de la Creu Roja.

Perquè l’immersió sigui autèntica, la comitiva andorrana dormirà en llits de campanya i simularà menjar de ranxo. «El que s’intenta és posar en situació a tota una sèrie de persones que ens volem formar en emergències i catàstrofes», relata Fernández, qui ironitza amb el fet que «ens han dit que ens deixen connectar un cop al dia el mòbil».

La vintena d’assistents participaran en un grup d’intervenció de missions de suport a les poblacions sinistrades per catàstrofes naturals i té com a vocació donar al cos de la Creu Roja aptituds tècniques i humanes, capacitats per assegurar la seva seguretat i la dels seus companys, així com adoptar un comportament operacional en grup en cas de necessitat. «Aquesta formació accentua la part de logística, tot i que ja la tenim molt ben definida en el pla d’emergència nacional», expressa Fernández.

«Ens faran fer entrenaments de dia, de nit i condicionaments d’espai en cas d’urgències» sintetitza Fernández, qui al finalitzar l’estada obtindrà el reconeixement per actuar arreu del món sota l’aixopluc del Cos Mundial de Socors. Sobre el tipus de proves, el cap de la Creu Roja exemplifica que hauran de ser capaços de muntar un avituallament «si un edifici cau i s’ha de condicionar el terreny» o «si hi ha un incendi on els bombers estan fent una feina dura». En qualsevol cas, Fernández recorda que sempre s’ha de tenir en compte que «el que muntem nosaltres no acabi sent una trampa de més incidents».

Quant a la motivació per participar en aquest curs, Fernández afirma que «el nostre interés és reforçar la nostra capacitat i formació dins de les emergències nacionals dins del nostre rol de logística». A més, el director de la Creu Roja esgrimeix que a partir d’aquesta oportunitat «sempre tindrem la faceta de poder actuar en altres païssos». De fet, recorda que al novembre de l’any passat «ja vam enviar tres vehicles a les inundacions de Carcassone».