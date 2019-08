El Govern defensa FEDA enfront del projecte del ràfting de Vila

El Govern, el darrer actor que faltava per pronunciar-se respecte a l’estira i arronsa del Comú de Sant Julià amb FEDA respecte al projecte del ràfting, va sortir ahir en defensa de la parapública arran de la voluntat del cònsol lauredià, Josep Miquel Vila, de continuar l’activitat aquàtica duta a terme durant les festes majors de la parròquia.

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va deixar clar que «s’han de tenir en compte els criteris energètics i de sostenibilitat» exposats per FEDA, raó per la qual va demanar «cautela i prudència» a l’hora d’analitzar les possibilitats de perpetuar l’activitat en el temps.

«La nostra postura no és de bloqueig al projecte del ràfting, és una postura de responsabilitat envers a assegurar el cabal del riu per preservar la principal funció que té l’aigua de l’estany d’Engolasters, que és la de generar energia elèctrica», va expressar el ministre, qui va rebutjar convertir aquest afer «en un enfrontament entre les dues administracions».

«Entenc que el comú de Sant Julià miri per una activitat que al seu entendre pot generar ingressos econòmics. I de fet si poguessin ser compatibles les dues activitats de ben segur que no hi hauria cap tipus d’impediment, però el Govern té l’obligació de vetllar per la sostenibilitat mediambiental» va afirmar Gallardo.

Pendents d’analitzar la tirolina

Una altre qüestió laurediana que ha generat enrenou és el projecte de construcció d’una tirolina a Naturlandia. A banda dels estudis d’impacte ambiental que estan en mans del Ministeri de Medi Ambient, Gallardo va confirmar que també han rebut dins de Govern els estudis d’impacte econòmic del giny, tot i que va assegurar que el Departament de Transport per Cable, depenent de la seva cartera, encara no l’han pogut analitzar «perquè està sent valorat per altres departaments» de l’Executiu. No obstant això, Gallardo espera que amb la seva reincorporació a la dinàmica de treball pugui obtenir els informes «aquesta setmana» per tal de poder-ho mirar «el més ràpidament possible».

El pacte d’estat per la UE

En relació al pacte d’Estat per a la negociació de l’acord d’associació, Gallardo va certificar que s’està cercant una data per poder reunir-se amb el PS després d’haver fet el mateix amb Terceravia. La intenció és cloure aquesta ronda de contactes «abans del setembre» i va desitjar que el pacte d’Estat pugui estar subscrit «a la tardor amb tothom convençut». «Cal que en aquest tema de la UE hi hagi un front comú, que hi hagi un acostament de postures», va reivindicar el ministre, qui va demanar una «col·laboració estreta amb els grups parlamentaris» per tal de treballar conjuntament en defensa dels interessos d’Andorra.

El ball del contrapas

Finalment, Gallardo va participar en el tradicional ball del contrapas de la festa major d’Andorra la Vella i va posar en valor «el clima de germanor de la parròquia» tenint en compte que «és un dels actes que més presència té», ja que van assistir-hi més de mig miler de persones.