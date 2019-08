Andorra la Vella és plaça de 9

El fenomen casteller al Principat va donant passes endavant i cada cop més s’estan produint diades amb les torres humanes com a protagonistes. Andorra la Vella ja és una plaça de 9. Es guanya aquesta distinció després de l’actuació de la Colla Joves Xiquets de Valls durant la festa major de la capital.

Era una jornada castellera amb les actuacions dels tarragonins, la Colla Vila de Gràcia i els Castellers d’Andorra. Els de l’Alt Camp eren qui presentaven majors credencials per destacar i no van fallar. En la primera ronda van descarregar un 4 de 8. En la segona van aconseguir la nova etiqueta per a Andorra la Vella, amb un 3 de 9 amb folre descarregat, tota una fita per al país, sent la primera ocasió que s’assoleix dins les nostres fronteres. A la tercera ronda l’intent va ser de 2 de 8 amb folre i també el van descarregar exitosament. Els locals també van tenir una actuació reeixida amb un 3 de 6, 4 de 6 i 3 de 6 amb agulla. La millora en la formació andorrana és evident en els cinc anys de vida que té.

Comptar amb la nova denominació sempre fa il·lusió. «Ha estat un èxit i molt positiu. Ara ja podem dir que Andorra té una plaça de 9», assenyalava la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, que destacava l’actuació dels vallencs: «La Jove des del 85 que no venia a Andorra i va ser ella mateixa que varen fer el 2 de 8». L’etiqueta que estrenen té un valor significatiu,per d’haver-se aconseguit a través d’una entitat de Valls, ciutat amb la qual la capital del Principat hi està agermanada des de fa 51 anys. Aquesta fita quedarà no només en el record, sinó també a la vista de tothom a Príncep Benlloch: «Penjarem una placa a la plaça que digui que aquí s’ha fet el primer castell de 9». La cònsol, com la resta d’aficionats als castells, confia que es puguin seguir superant marques al país a l’hora de fer castells.