Voluntat del Barça per seguir venint més anys a Encamp

Pascual va indicar que «està clar que està l’aspecte anímic en aquest inici de pretemporada, ja que tots tenim la sensació que vam poder acabar millor la temporada passada». «Sigui com sigui, el mort ja està enterrat i el dol ja l’hem passat», reiterava. A més, va assegurar que «estic bastant content del rendiment que està donant l’equip en aquest inici de pretemporada, hem de ser durs mentalment i començar des de zero». «És evident que anirem a mort i després veurem com evoluciona la temporada», afegia. «Veig l’equip amb moltes ganes però també està ferit, encara tenim la Champions al cap», afegia Tomàs.

D’aquesta manera, l’equip ja fa deu anys que ve a les instal·lacions d’Encamp. Jordi Argemí, directiu de l’FC Barcelona i responsable de la secció d’handbol, va explicar que «venir sempre ha estat excepcional, per les instal·lacions, l’hotel i la tranquil·litat». «La nova temporada és un repte, hem d’arribar amb totes les opcions», reiterava. En aquesta línia, Pascual va remarcar que «estem a casa» i que «tot són facilitats», de manera que va desitjar que «pel bé de tots, seguim venint tots els anys».

El Barça d’handbol vol seguir preparant la pretemporada a Andorra durant anys. D’aquesta manera, l’equip es troba concentrat a Encamp preparant un nou curs que, en paraules del seu entrenador, Xavier Pascual, passa per «oblidar el final de la temporada passada» després de la «decepció» a la Champions. Precisament, segons va explicar el tècnic, aquest torna a ser el gran objectiu.

Per El Periòdic

