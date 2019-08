La Policia deté 59 conductors beguts o drogats durant el juliol

Nova tongada de persones detingudes per conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues a la xarxa viària: la Policia va efectuar 1.952 controls entre l’1 i el 31 de juliol que es van saldar amb 95 resultats positius, dels quals 59 persones van donar més de 0,80 grams d’alcohol per litre de sang (g/l), van consumir estupefaents o es van negar a realitzar les proves pertinents i, per tant, van ser arrestades. Els resultats són similars als obtinguts a la campanya que es va fer en el mateix període del 2018: un 4,92% dels conductors va donar positiu en comparació amb el 4,78% de l’any passat. El nombre de controls, no obstant això, sí que ha variat substancialment. Aquest juliol se’n van fer 1.952, lluny dels 2.658 del 2018.



Les patrulles que van realitzar la campanya específica van posar 37 sancions administratives per una alcoholèmia d’entre 0,51 i 0,80 g/l, va informar ahir el servei de l’ordre en una nota de premsa. Pel que fa a les 59 detencions, 55 van correspondre a alcoholèmies. Tanmateix, una persona va combinar alcohol i drogues, dos van donar positiu al control salivar d’estupefaents i una altra es va negar a fer cas als agents.

Fonts policials treuen ferro a la diferència de controls efectuats durant el juliol d’aquest any en comparació amb els del 2018. Ho justifiquen amb «la disponibilitat de les patrulles», les quals han d’atendre altres avisos quan estan duent a terme la campanya específica, van explicar ahir. La davallada del d’un any a un altre és notable, però es matisa si es té en compte que la Policia fa una campanya idèntica durant el desembre i les festes de Nadal, unes dates sensibles pels abundants dinars i sopars d’empresa, i les trobades i celebracions entre familiars i amics. En aquest cas, els agents van realitzar 2.063 controls entre el 3 de desembre del 2018 i el 5 de gener del 2019, 122 dels quals van donar positiu. En l’edició anterior, realitzada entre el 13 de novembre del 2017 i el 8 de gener del 2018 es van dur a terme 2.283 tests i 113 conductors van ser sancionats.

Menys positius al juliol

L’anàlisi de les últimes campanyes contra l’alcohol i les drogues al volant també revela que es produeixen més infraccions i delictes contra la seguretat del trànsit al Nadal que al juliol. Aquest any com l’anterior no s’ha superat el 5% de conductors que van donar positiu en relació als controls fets. En canvi, aquest hivern i el passat el 5,91% i el 5% dels conductors no va superar la prova, respectivament.

Retrat robot dels infractors

Els resultats anunciats ahir per la Policia són genèrics: entre les persones detingudes hi ha 9 dones i 50 homes, dels quals 57 són residents i 2 són turistes. Els arrestos, a més, consten en els balanços setmanals que cada dilluns comunica al cos de l’ordre. Si s’analitzen aquestes dades, es pot elaborar un perfil dels conductors ebris que condueixen a les carreteres del país durant el juliol. D’una banda, i de mitjana, els homes tenen 34,8 anys i van bufar 1,3 g/l, 2,6 vegades la taxa màxima permesa. De l’altra, i fent també una mitjana de les dades, les dones tenen 30 anys i van ser enxampades amb la mateixa alcoholèmia que els homes.



Més de la meitat de les persones detingudes (31) va donar una alcoholèmia d’entre 0,81 g/l i 1,20. A més, els agents van arrestar-ne 12 més per donar entre 1,21 i 1,60 i vuit per bufar fins a 2 grams d’alcohol per litre de sang. Quatre homes van superar el llindar dels 2 g/l. Els balanços setmanals permeten saber que un dels dos homes que van bufar 2,03 g/l ho va fer un diumenge a les 18.04 hores. La taxa més elevada la va donar un resident de 49 anys, que el dissabte 6 de juliol va donar 2,56 g/l a les sis de la tarda.

Més joves ebris

Els joves condueixen més sota els efectes de l’alcohol que els adults, ja que 15 arrestats tenien entre 18 i 25 anys i 25 controlats tenien entre 26 i 40. La Policia també va precisar que el gruix de tests (961) de sancions (26) i detencions (44) es van fer entre les 22.00 i les 06.00 hores. A més, sis conductors ebris van estar involucrats en accidents de circulació amb danys materials i dos en accidents que es van saldar amb persones ferides de diversa consideració.