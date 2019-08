Cardelús estrena xassís en la primera jornada d’entrenaments

Xavi Cardelús va recuperar ahir les bones sensacions en la primera jornada d’entrenaments lliures del Gran Premi d’Àustria. El pilot andorrà estrenava una primera evolució del xassís KTM al qual la majoria dels altres pilots de la marca ja hi havien tingut accés des de fa algunes curses. La primera conseqüència d’aquest canvi es va reflectir en el primer entrenament lliure. El pilot va fer una volta ràpida d’1.32,094 minuts i igualava el registre de l’any passat. Una fita que no havia assolit amb el bastidor anterior.

Així doncs, es va sentir més a gust amb aquest tot i que tant ell com l’equip necessiten acabar de posar-lo a punt i treballar amb les suspensions per optimitzar el seu rendiment. L’andorrà va valorar que «les sensacions han estat un xic més bones tot i que encara no són el que haurien de ser. Hem hagut de readaptar tota la part cicle al nou bastidor i crec que anem pel bon camí».

Pel que fa a la sessió de la tarda, va explicar que «he trepitjat la zona verda algunes voltes i me n’han anul·lat dues o tres en els quals havia rodat més de pressa que la volta ràpida que he acabat fent, en concret han estat voltes a 1.31,6. També he estat aturat a boxes uns 10 minuts perquè hem treballat força a la moto. El cert però és que tinc quatre pilots a poques dècimes de segon i que veig que demà [avui], si optimitzem el rendiment del motor i seguim polint la posada a punt, puc optar a arribar a rodar en 1,30».

Avui es definiran les posicions de la graella de sortida de la cursa de demà. La sessió classificatòria començarà a les 15.05 hores.