Bellver de Cerdanya s’omple de música de muntanya

La setena edició del Festival Trama va omplir aquest cap de setmana Bellver de Cerdanya de músiques de muntanya. La trobada va viure la seva nit central dissabte amb un concert de la Companyia Elèctrica Dharma, però no va ser fins ahir que van arribar la majoria d’actuacions programades del festival, que acaba aquest vespre amb el concert d’un grup que precisament va néixer per tocar en una edició anterior del festival: l’Orquestrina Trama (a les 23:30 hores, a la plaça Major).



La singularitat dels escenaris és una altra de les característiques del festival, que ha ocupat en aquesta edició la cova de la Fou de Bor, el pati de Ca les Monges o l’ermita de Sant Serni de Coborriu, a més del Centre Cívic Escoles Velles o la plaça Major. Una oportunitat per descobrir el patrimoni de manera gratuïta, ja que només dos concerts van ser de pagament: el del trio noruec Karl Seglem (ahir al vespre) i el del grup experimental occità Sourdure (avio a les 19.00 hores a les Escoles Velles). L’entrada té un cost de 5 euros.

Pla del dia

Avui també serà el torn de Jaume Arnella i Carles Belda (11:30 hores a l’ermita de Sant Serni de Coborriu), dels asturians Muga (16:30 hores al pati de Ca les Monges) i de l’espectacle Vint anys, de l’acordionista basc Joseba Tapia (22.00 hores a la plaça Major). Les actuacions d’ahir d’Aiga!, l’Escola Folk del Pirineu, de la coneguda cantant aranesa Alidé Sans, dels valencians Urbàlia Rurana i d’Aires del Montseny, van ser un èxit.



La mostra de Bellver arriba després del festival Entramat: la setmana de concerts previs del Trama a les poblacions cerdanes de Lles, Montellà, Prullans, Prats i Riu que han servit per descentralitzar la trobada i fer arribar la música a poblacions poc avesades a ser escenaris de concerts, tal com era l’objectiu de l’organització, va informar RàdioSeu.