El conjunt del Principat lluirà el logotip d’Unicef a la samarreta

L’FC Andorra lluirà el logotip d’Unicef durant aquesta temporada. Les dues entitats van signar ahir un conveni pel qual el club tricolor es compromet a col·laborar amb l’entitat, que actualment està desenvolupant un projecte al Bhutan que busca millorar l’accés a l’escola dels joves amb diversitat funcional del territori. Algunes de les accions que durà a terme el conjunt del Principat seran: un donatiu de cinc euros per cada gol que facin els tricolor, una jornada a favor d’Unicef i subhastes de productes en benefici de l’entitat o la publicitat de la mateixa al camp.

Unicef, per la seva banda, farà sessions informatives amb els membres del club, tant jugadors com directiva i staff, sobre la tasca d’Unicef tant a Andorra i dels projectes als quals es destinaran els fons que es recaptin amb les accions que es facin durant la temporada.

El director general del club, Jaume Nogués, va expressar que «és un orgull poder treballar de costat amb una entitat com Unicef. Els valors de l’entitat són clau per a nosaltres i els volem transmetre tant als jugadors del primer equip com als de la base perquè vegin els valors amb els quals ens volem identificar. El club va molt més enllà de la part esportiva i volem que aquest sigui un acord de molts més anys».

Des de l’entitat, Laura Álvarez i Marta Alberch van subratllar la importància de l’esport en situacions de risc d’exclusió. En aquest sentit van indicar que «l’esbarjo, l’esport i el joc són clau per al desenvolupament dels infants i els transmeten valors que els ajuden a progressar i a relacionar-se amb els altres. A més, fa que se sentin protegits en situacions de vulnerabilitat. Per això, les col·laboracions amb clubs esportius són tan importants per a nosaltres. A més, els jugadors són un exemple per als nens i per això és molt important que transmetin aquests valors».

Gràcies al projecte del Bhutan, 650 infants amb diversitat funcional han pogut accedir a les 18 escoles adaptades del país. «És un territori de muntanya. Això fa que els infants amb discapacitat física tinguin molts problemes per moure’s», explicaven. Enguany serà el segon any que hi treballen sobre el terreny.