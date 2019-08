Les proteccions antiterroristes, pendents de l’informe final

L’adjudicació del sistema de proteccions antiterroristes que s’ha d’instal·lar a les avingudes Meritxell i Carlemany es farà a tot estirar al setembre. Així ho va explicar la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, que va indicar que estan a l’espera de rebre l’informe final que és el que ha de fixar quina és la millor de les tres ofertes que van presentar-se al concurs. De fet, la mandatària va explicar que la corporació havia previst poder fer l’adjudicació en el ple de comú que es farà dilluns, però la falta del darrer informe ho ha impedit. Així, s’haurà d’esperar a la propera sessió de consell de comú que està prevista pel setembre, encara que tampoc es descarta que si la documentació està a punt abans, es pugui convocar un ple extraordinari on donar llum verda a la qüestió.



«Ja hem passat totes les propostes que es van presentar a l’edicte al Ministeri de l’Interior i entre les dues parròquies i la Policia estem mirant quina és la millor opció», va manifestar a EL PERIÒDIC, afegint que fins ara s’han fet dues reunions i els tècnics de cada parròquia estan ultimant els darrers detalls. «Cada parròquia té les seves característiques i també cal mirar el mobiliari urbà, perquè es va fer el concurs abans de posar-lo i ara hi ha llocs on tenim mobiliari que ja ajuda a impedir el pas dels vehicles», va exposar.



Tal com ja estava previst en el plec de bases del concurs, s’han presentat proteccions de tres modalitats diferents, ja que en funció del lloc on hagin de col·locar-se, han de tenir una tipologia i dimensions diferents. En el plec de bases es va detallar que s’havia de proveir un sistema desmuntable que permeti posar i treure, sigui transportable i que en cas que requereixi ancoratges aquests quedin amagats; un altre de mòbil o plegable que es pugui quedar al mateix lloc sense entorpir la circulació i per últim un sistema integrable o replegat. «Un dels sistemes que és el que vam veure a França, que són com unes barreres, s’adapta molt a l’entorn», va destacar Marín, incidint en el fet que «cal vigilar i posar elements perquè els vehicles no puguin passar, però que no causi massa impacte».

Distribució

Les proteccions està previst que s’instal·lin en una vintena de punts al llarg de les avingudes Meritxell i Carlemany. En el cas d’Escaldes-Engordany són onze punts i nou a la capital. Concretament, es preveu posar els sistemes desmuntables als dos extrems de Vivand i un altre a l’altura de l’encreuament entre els carrers Ciutat de Sabadell i Copríncep François Mitterrand. Els sistemes mòbils es preveuen al carrer dels Paraires, al passeig d’Arnaldeta de Caboet, al carrer Copríncep François Miterrand i al carrer de la Constitució. Per últim el sistema integrable o replegat es podrà veure a la connexió de l’avinguda Carlemany amb els carrers Sant Antoni, Ciutat de Sabadell, Isabelle Sandy i Pare Enric Graner. En el cas d’Andorra la Vella, ha previst sistemes desmuntables als dos extrems del tram de l’eix comercial, a més d’un altre per impedir el pas des del carrer de la Borda i un parell a la intersecció amb el carrer Bonaventura Armengol. La resta seran sistemes mòbils o plegats situats als carrers Pau Casals, Josep Rossell Calva, de l’Aigüeta i a Bonaventura Riberaygua.