La Unió Hotelera preveu gairebé un 82% d’ocupació pel pont

La Unió Hotelera preveu que l’ocupació del pont del 15 d’agost –que començava ahir a la nit i s’allargarà quatre dies, fins a la nit del dissabte al diumenge– fregui el 82%. Segons va concretar a través d’un comunicat difós ahir, els dies més forts seran avui, amb un 84,83% d’ocupació a tot el país, i demà, amb un 84,5%. La previsió per ahir a la nit, en canvi, es trobava per sota del 80%, amb un 79,81%, igual que la de la nit del dissabte, quan ja no està previst que es quedi tanta gent i l’ocupació se situarà en un 77,39%.

Pel que fa a la distribució per parròquies, sobresurten Escaldes-Engordany, amb un 91,3%, i Encamp, amb un 90,18%. De tota manera, la Massana, Andorra la Vella i Canillo també es troben per sobre de la mitjana del Principat, amb un 88,33%, un 85,05% i un 84,64%, respectivament. Mentrestant, els visitants s’allotjaran en menor mesura als extrems del país, on la previsió d’ocupació se situa en un 69,19% a Ordino, en un 55,5% a Sant Julià de Lòria i en un 50,83% al Pas de la Casa.

Entrada de vehicles

Just ahir el Departament de Mobilitat també va aprofitar per anunciar la previsió d’entrada de vehicles al Principat durant aquest pont. Segons les seves estimacions, poden arribar a entrar al voltant de 57.000 vehicles al llarg d’aquests quatre dies, una proporció similar a la d’anys anteriors, tal com van matisar des de Mobilitat. A més, el pronòstic és que la majoria dels vehicles, prop de 39.000, accedeixin al país per la frontera del Riu Runer.

Malgrat l’afectació de l’esllavissada en la circulació de la CG-1 durant els últims dies, des de Mobilitat no van mostrar-se preocupats per un possible increment de les retencions atès que el trànsit rodat ja va quedar totalment restablert ahir al migdia. De fet, van descartar més retencions de les habituals a la zona i van aprofitar per recordar que en tot moment mantindran la informació del trànsit actualitzada a través de les xarxes socials i del web de Mobilitat, on també hi ha la previsió de les hores de circulació més conflictives durant el pont.