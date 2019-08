El Museu Thyssen col·labora amb Unicef en un projecte a Bhutan

El Museu Carmen Thyssen Andorra i Unicef Andorra continuen amb la seva col·laboració. El 22 d’agost totes aquelles persones que visitin el centre museístic d’Escaldes-Engordany realitzaran una aportació per ajudar al programa que l’ONG porta a terme amb infants a Bhutan.

La campanya de la jornada s’anomena Pay what you wish, que en anglès significa paga el que vulguis. Això vol dir que els visitants podran realitzar l’aportació que creguin oportuna i la recaptació íntegra es dirigirà a Unicef, que al país asiàtic treballa amb 650 infants amb discapacitat i que n’atén 100 més amb problemes auditius. La directora d’Unicef Andorra, Marta Alberch, destacava que aquesta és una iniciativa que desenvolupen per primer cop i permet fer «coses noves» per donar-se a conèixer i comptar amb més alternatives de cara als projectes solidaris que realitzen en diversos països. En el cas de Bhutan és «un programa de grans accions» per formar professors i tenir espais adaptats. Guillermo Cervera, director artístic del Thyssen, destacava que els visitants tindran l’oportunitat de «gaudir del museu i al mateix temps ser solidaris».