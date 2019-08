L’Inter Escaldes es reforça amb el migcampista Toni Lao

A la lliga nacional, l’Inter Club d’Escaldes continua reforçant-se de cara a la temporada vinent i incorpora un altre jugador, Toni Lao. El migcampista arriba al primer equip precedit d’un gran currículum com a jugador professional. «És una sensació molt bona conéixer l’equip des de dins, ja que és un club molt organitzat. He parlat amb la plantilla i fins ara tot es fa correctament», afirmava Lao.

El jugador de 35 anys compta amb una gran trajectòria al món del futbol, ja que va rebre formació fins a la categoria Cadet a l’FC Barcelona i, després d’un pas per la Fundació Ferran Martorell, va fitxar pel RCD Espanyol, on va coincidir amb el defensa blau-i-negre Óscar Reyes. A l’equip filial del club Perico va jugar a la Segona Divisió B espanyola, la mateixa categoria que va disputar amb l’UDA Gramanet, el CE Sabadell i el CF Badalona.

«Sóc un jugador que intenta ajudar l’equip, que es posiciona bé i al mig del camp. Intento organitzar una mica el joc. Sóc molt competitiu i crec que aquesta temporada hem de lluitar per guanyar la Lliga», assegurava. Una lliga on l’any passat va militar a les files del Sant Julià

De cara al nou curs, els escaldencs s’han reforçat amb grans jugadors: Emili García, Josep Antoni Gomes, Papu Peralta, Rui Beja, Marc Pujol i Otger Canals. D’altra banda, Sergio Moreno, Ilde Lima, Genís Soldevila, Óscar i Albert Reyes, Bruninho, Ivan Vigo, Canario, Baixinho i Rodrigo Vergara i Cabanes han renovat amb el club.