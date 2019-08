El programa Renova ja ha rebut 90 sol·licituds d’ajut

La convocatòria 2019 del programa Renova, que va obrir-se al mes de març, ha rebut fins a finals de juliol un total de 90 sol·licituds d’ajut. De moment, tal com van assenyalar des de l’Executiu, aquest volum de peticions és lleugerament inferior al registrat durant el mateix període de l’any 2018, però un 28% superior a la mitjana registrada des que el programa va posar-se en marxa, al 2011.

El conjunt de sol·licituds realitzades fins ara representen gairebé 400.000 euros en concepte de subvenció directa i al voltant de 150.000 euros en avals de préstecs preferents. Cal recordar que la dotació pressupostària supera els 1,3 milions d’euros per a les subvencions i els 12,7 per als avals bancaris. A banda d’aquestes sol·licituds, des de l’Executiu van informar que durant aquest mateix període també s’ha donat resposta a 123 peticions procedents de la convocatòria del 2018 que es trobaven pendents de revisió.

Precisament una de les modificacions que va fer-se en el reglament d’aquestes ajudes per a la convocatòria 2019 és que els mateixos llogaters poguessin fer una petició d’ajuda. De tota manera, segons van indicar des del Govern a l’ANA, de moment encara no s’ha registrat cap sol·licitud procedent d’un llogater; en canvi, sí que han observat «una major acollida» del programa Renova per part de les comunitats de propietaris.

Ara per ara, el volum de les obres presentades en el marc d’aquestes ajudes ascendeix a un cost de 2,3 milions d’euros i l’import mitjà per actuació ronda els 26.000 euros.