Apapma també presenta al·legacions contra la tirolina

Els informes que l’havien d’avalar, no s’han presentat

De fet, van recordar que d’acord amb la Constitució i el Codi de l’Administració, el comú té el deure d’informar els ciutadans de qualsevol activitat que impliqui una despesa de diners públics i l’ús d’espais públics i des del seu punt de vista això no s’ha fet. La setmana que ve els tècnics del comú començaran a avaluar la documentació presentada per donar-hi resposta, encara que algunes qüestions les haurà de valorar el Govern.

Des de Desperta Laurèdia es va posar en dubte que el procés seguit per tirar endavant el projecte de la tirolina hagi complert la llei i alhora es va denunciar la falta de transparència de la corporació.

L’Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient (Apapma) també va presentar ahir, finalment, al·legacions contra l’estudi d’impacte ambiental que havia posat a exposició pública. El president de l’entitat ecologista, Carles Iriarte, no va voler donar detalls sobre el contingut de la seva argumentació i es va limitar a indicar que queden «dins el nostre àmbit d’actuació i interessos». És a dir, la flora, la fauna i el medi ambient en general.

Per Meritxell Prat

