Tercera eliminatòria contra un os dur de rosegar per als tricolor

L’FC Andorra afronta un nou repte demà a les 19.00 hores i, en aquesta ocasió, s’hauran d’afrontar al Prat. Un os dur de rosegar contra el qual lluitaran per mantenir-se en la Copa Catalunya. Després de vèncer el Terrassa i el Lleida, els tricolor jugaran la tercera eliminatòria contra un equip que acaba d’assolir l’ascens a Segona B i que, per tant, es trobaran a la lliga.

El davanter centre Ernest Forgas va indicar que «ara ens toca contra el Prat, un equip molt dur. Tots els partits d’aquest any seran així, no hi haurà golejades, però estic content perquè l’equip està molt bé dins del camp tot i que encara ens falta assimilar alguns conceptes».

Tot just fa tres setmanes que l’equip entrena, però el rendiment al camp és molt bo. El tècnic Gabri Garcia va expressar que «estem molt sorpresos de com s’estan jugant els partits. Estem competint contra equips d’entitat: crec que el Terrassa estarà a dalt de la classificació i el Lleida també és un conjunt que està confeccionat per arribar als play-off cada any... L’equip està responent bé en joc. Estem contents»

En la mateixa línia, Forgas va apuntar que «l’equip treballa molt bé i estem fent una preparació molt bona. El Terrassa portava entrenant una setmana més que nosaltres i el Lleida, dues. Això és nota, però l’equip està responent molt bé i estem fent bona feina».

Els tricolor van arrencar el curs disputant matxs oficials. De fet, amb només una setmana de pretemporada ja van rebre al Terrassa. Segons Garcia, «aquests partits, sense planificar una pretemporada, estan sent molt interessants. A més, ens van molt bé perquè ens trobem amb equips potents». Així doncs, demà tocarà treballar de valent perquè, com va subratllar Forgas, «el Prat és un altre ós, però si passem de ronda, ja estarem a quarts».