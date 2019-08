Torres i Baró avalen les mesures per fer més controls a tots els desmunts

Tant Encamp com la Massana veuen amb bons ulls les mesures legislatives que el cap de Govern, Xavier Espot, va anunciar el passat dilluns després de l’esllavissada que va produir-se el dissabte a la CG1 amb l’objectiu de reforçar la viabilitat de les actuacions urbanístiques i de potenciar el control dels desmunts i els ancoratges existents arreu del país. «Soc favorable que s’impulsi aquesta nova reglamentació encara que comporti més feina als comuns a l’hora de fer seguiment i control dels desmunts», va avalar la proposta governamental el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, ahir abans d’anar a la tradicional missa de Sant Roc a l’església de Santa Eulàlia.

El cònsol encampadà va recordar que la Llei del sòl ja preveu tota una sèrie de mecanismes per actuar en cas que es detecti un perill en un desmunt. De tota manera, va apuntar que «potser faria falta una reglamentació molt més concreta i detallada per a aquests casos, en què no només les administracions assumíssim la responsabilitat, sinó també els propietaris i les constructores que fan aquest tipus d’obres». En aquest mateix sentit, el cònsol major de la Massana, David Baró, va posar de relleu en declaracions a aquest rotatiu que «la creació de noves eines i mecanismes permetran actuar millor i evitar que es repeteixi un episodi com el de l’esllavissada del passat cap de setmana a Sant Julià en un futur».

Sense punts conflictius

Més enllà d’aplaudir la proposta governamental, tant Torres com Baró van assegurar que en les seves respectives parròquies no tenen cap punt conflictiu. «Ara bé, no vol dir que encara que no haguem detectat cap deficiència, no puguem tenir algun problema», va alertar el cònsol encampadà tot subratllant que «la parròquia disposa de poques parcel·les amb desmunts on no s’hagin aixecat edificis». Per la seva banda, el seu homòleg massanenc va remarcar que ara mateix no disposen de cap punt conflictiu però que fa un parell d’anys el comú va haver d’actuar en una obra sense acabar a Arinsal perquè hi havia un desmunt amb ancoratges provisionals que estava abandonat. «El problema es troba en les obres que estan aturades mentre que totes les que hi ha ara a la Massana estan en curs, per tant, el mur és provisional però com que s’està edificant al final estarà tot subjecte», va precisar Baró tot recordant que darrere sempre hi ha «una direcció facultativa, amb els seus tècnics i enginyers que fan control i seguiment constantment».

De fet, les modificacions que el cap de Govern va anunciar en el reglament de construcció afectaran sobretot les obligacions dels propietaris dels terrenys, ja que promouran que les llicències de construcció no es puguin segregar i que es duguin a terme revisions obligatòries dels desmunts i els ancoratges cada cert temps, entre d’altres mesures. Per això, el cònsol d’Encamp va manifestar que representarà «més feina per als propietaris o les comunitats, que hauran de controlar els murs així com fer-ne un manteniment continuat, mentre que el comú en serà el garant i si cal, actuarà com a administració pública».

Cas similar a Arinsal al 2017

El cònsol major de la Massana, David Baró, va explicar ahir en declaracions a aquest rotatiu que el comú va haver d’intervenir dos anys enrere en una obra sense acabar d’Arinsal davant de la inacció del privat. «Hi havia una obra en un desmunt amb ancoratges provisionals que estava aturada i malgrat demanar diverses vegades al privat que ens verifiqués si tot anava bé, no va respondre ni actuar i vam haver-nos-en de fer càrrec», va relatar Baró. El comú va procedir a fer les revisions pertinents i va millorar els ancoratges de l’obra. En aquella ocasió, segons va detallar el cònsol, la corporació va poder executar la garantia urbanística que el privat havia dipositat al comú a l’hora de sol·licitar el permís d’obra per tal de començar la construcció.