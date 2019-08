La fita de Hand Solo entra al llibre Guinness dels rècords 2020

El David Aguilar, també conegut com a Hand Solo, mostrava un somriure d’orella a orella mentre recollia el certificat que el reconeix com la primera persona que ha elaborat una pròtesi funcional amb peces de Lego. El seu braç l’ha convertit en el segon andorrà a entrar al llibre Guinness dels rècords i l’ha portat a erigir-se com un exemple de superació als ulls de tot el món. Just ahir va venir al Principat l’editor en cap del Guinness World, Craig Glenday, per lliurar-li el diploma que certifica la seva proesa i ensenyar com ha quedat recollida en la pàgina 66 de la propera edició del llibre Guiness dels rècords.

David Aguilar: «Com quan jo era petit, ara seran altres nens qui em veuran a mi [al llibre Guinness dels rècords]; és super guai!»

L’acte de lliurament va celebrar-se ahir a la tarda a l’Illa Carlemany i va aplegar un munt d’espectadors que van trobar-se de forma improvisada enmig de l’esdeveniment. A més, tal com requeria la fita, el moment va quedar gravat per a la posteritat, ja que l’equip que està rodant el documental que explica la seva història, Mr. Hand Solo, va acudir a enregistrar l’acte per poder incorporar-lo en l’audiovisual. Abans de recollir el certificat, el mateix David Aguilar, de tan sols 20 anys, va explicar davant dels mitjans de comunicació el que per a ell representa rebre aquest reconeixement. «Recordo quan de petit estava amb els meus amics al pati de l’escola mirant el llibre Guinness de rècords i flipant amb històries com la d’un home que movia un camió amb les celles. Ara seran altres nens qui em veuran a mi; és super guai!», va compartir Aguilar tot emocionat.

Craig Glenday: «Hem de celebrar la gent que fa coses fantàstiques i el David Aguilar ha fet quelcom espectacular!»

Posteriorment, dirigint-se a tot el públic, va llançar un missatge ben clar i directe: «Mai s’ha de deixar de lluitar pel que vols». I, de fet, en el seu discurs, Glenday va subratllar que es tractava d’un premi a la superació. «Hem de celebrar la gent que fa coses fantàstiques i el David ha fet quelcom espectacular!», va remarcar el responsable del Guinness World tot insistint que es tracta d’un d’aquells rècords que canvien les coses. «El que pot arribar-se a fer amb les peces de Lego!», va exclamar Glenday, que ahir seguia al·lucinant tant com el dia que va descobrir la història de Hand Solo. Amb raó va compartir des de dalt de l’escenari que té «la millor feina». «Jo soc qui decideixo què va al llibre i faig una fotografia de les persones del món que fan coses extraordinàries», de seguida va argumentar l’anglès.

Si bé l’acte d’ahir va ajudar a donar a conèixer el cas del David Aguilar entre el públic assistent, el reconeixement oficial i el documental que s’està rodant contribuiran a difondre la seva història arreu del món.