La Unió Hotelera i la CEA demanen flexibilitzar l’accés a la feina temporal

Les darreres dades sobre el Servei d’Ocupació, referents al mes de juliol, reflectien que el nombre de llocs de treball oferts, un total de 813, segueix representant pràcticament el doble del de demandants de feina, que se situava en 414. «El mercat de treball funciona malament; en el sector hoteler patim moltes mancances de personal i cobrim els llocs de treball com podem, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat», va posar de manifest en declaracions a aquest rotatiu el president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Carles Ramos. Per això, va reivindicar que cal flexibilitzar els requisits d’accés als llocs que ofereixen sobretot durant la temporada d’estiu, quan més en pateixen les conseqüències.

La patronal admet que els sectors de l’hoteleria i el comerç són els que tenen més dificultats per trobar treballadors

De fet, Ramos va qualificar el problema de «greu» perquè aquest mateix estiu la majoria d’establiments associats a la UHA no han pogut arribar a cobrir les seves plantilles. «Com que hi ha menys personal del que es necessita, els hotels no poden oferir tots els serveis que voldrien, un fet que repercuteix en la satisfacció del client, o els treballadors contractats han de realitzar hores extres per tal de donar resposta a l’ocupació hotelera», va desenvolupar el president de l’associació. En aquest sentit, va explicar que Andorra cada cop està tenint «més pes a l’estiu, sobretot al juliol i a l’agost, ja que les ocupacions són molt bones». Precisament per aquest motiu Ramos va fer una crida a trobar solucions.

Proposta de quotes

El president de la Unió Hotelera va recordar que quan recorren a personal estranger durant l’estiu no disposen d’unes quotes temporals com a l’hivern, «sinó de permisos anuals amb unes condicions molt rígides». Per exemple, en el cas dels extracomunitaris, s’exigeix una titulació universitària i sis anys d’experiència en el sector. «Nosaltres necessitem personal de base per cobrir tasques de recepció, cuina o neteja; per tant, la titulació universitària no és necessària i un o dos anys d’experiència són suficients», va assegurar Ramos.

Per això, des de l’associació reclamen que s’estableixin quotes similars a les de l’hivern amb uns requisits més flexibles dels que existeixen en l’actualitat. «Al final, estaríem parlant d’un permís amb data de caducitat, entre l’1 de maig i el 30 de novembre», va aclarir el responsable de la UHA tot remarcant que en la propera reunió amb el Govern, al setembre, posaran la proposta sobre la taula. El sector hoteler ja dona l’estiu per perdut, però es mostra confiat que les converses amb l’Executiu permetin arribar a una solució de cara a la següent temporada.

Visió de la CEA

Tot i que un gran nombre d’empreses del Principat té dificultats per trobar treballadors i, més concretament, persones que acceptin els llocs de treball que ofereixen, des de la CEA van reconèixer que els sectors més afectats són el de l’hoteleria i el comerç. «Són els que necessiten més mà d’obra i els llocs de treball que ofereixen solen ser no qualificats», va puntualitzar el gerent de la patronal, Iago Andreu. De tota manera, va argumentar que aquesta situació és «normal» quan es recupera l’economia tant aquí com als països veïns d’on solen venir els treballadors i que cal incidir en diferents aspectes per intentar pal·liar-la. «Una lectura més global ens permet entendre que hi ha gent que no agafa aquestes feines perquè la falta d’habitatges els impedeix instal·lar-se al Principat», va manifestar Andreu. Per això, va proposar actuar en aquest sentit i, per exemple, impulsar la construcció d’habitatge o potenciar els treballadors transfronterers.

Tot i així, des de la CEA tenen clar que cal mantenir el marc global actual, és a dir, seguir protegint el mercat intern de treball, però demanen que el Govern continuï implementant mecanismes de flexibilització pel que fa a la immigració que ve a treballar al Principat. «Nosaltres estem en contacte amb l’Executiu i ja els hem traslladat la percepció del sector per tal d’aconseguir, sobretot, més facilitats a l’hora de contractar treballadors estrangers», va admetre el gerent de la patronal.