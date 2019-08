El MoraBanc presenta l’enorme potència de Todorovic i Massenat

El MoraBanc Andorra va presentar ahir a la seu d’Andorra Telecom dos dels seus fitxatges, Frantz Massenat i Dejan Todorovic, dos jugadors que aportaran energia i explosivitat al conjunt d’Ibon Navarro. S’adapten a la idea de joc del tècnic i arriben amb ganes de reivindicar-se. En el cas del serbi perquè va estar 11 mesos lesionat la temporada passada i en el del nord-americà perquè va jugar tres temporades a l’EWE Baskets Oldenburg i ara arriba a l’ACB.

Francesc Solana, general manager del club, va explicar que «són dos jugadors polivalents que per la seva capacitat de jugar en dues posicions fan que hagin estat els escollits per poder venir al club». «Massenat és escorta i ens pot ajudar en la posició de base, té molta ambició per ser important en la nostra lliga perquè té les virtuts i les característiques necessàries per adaptar-se a la nostra competició», assegurava. Todorovic, per la seva part, «té potència física i pot jugar tant d’escorta com d’aler». «Ve d’una temporada on va començar amb un nivell molt alt però va tenir una lesió important, està en el procés d’adaptació al ritme d’equip i ens ajudarà amb el seu físic i llançament», afegia.

D’aquesta manera, Todorovic va remarcar que «estic molt bé». «Fa 11 mesos de l’operació i aprofitaré molt el mes que em queda per arrancar la lliga en les millors condicions possibles». «Estic content amb l’evolució i la recuperació que he fet», reiterava. El jugador , que va estar entrenant amb la selecció de cara al Mundial de la Xina, va comentar que «era el que em feia falta perquè durant la majoria de la recuperació vaig fer feina individual i em faltava el joc de contacte». «He pogut recuperar totes aquestes sensacions, he jugat bé amb la selecció», sentenciava.

Per altra banda, el nord-americà va explicar que «vinc a ajudar als meus companys a la pista en el que calgui, en els pocs dies que porto aquí ja he vist que tenim una molt bona química a l’equip i sembla que ens coneixem de tota la vida, tots els jugadors estem disposats a xerrar o a ajudar-nos». «La lliga alemanya potser és més física que l’espanyola però a la Lliga Endesa es juga més de pressa, com a mi m’agrada», indicava.

Encamp ofereix 460 entrades gratuïtes

El Comú d’Encamp ha posat a disposició de l’afició del MoraBanc 460 entrades gratuïtes per al primer Trofeu Encamp, duel que disputarà el MoraBanc el pròxim divendres 30 d’agost, a les 20.30 hores, a la sala polivalent del Complex d’Encamp contra el Baxi Manresa. Per aquest motiu, les entrades es poden reservar al web del Comú des d’avui a les 9 hores. Totes les persones interessades a aconseguir-ne una hauran d’anar de pressa, perquè es preveu que s’esgotin en poques hores.