El Parc de les Tres Nacions ja pren forma

El Parc Pirinenc de les Tres Nacions compleix un any i ho fa amb alguns avenços a l’esquena. Creat com una marca paraigua que abraça els parcs naturals andorrans de Sorteny i de Comapedrosa, el català de l’Alt Pirineu i el francès dels Pirineus de l’Arieja, ja compta amb un logotip que l’identifica, una agenda comuna d’activitats i un munt de projectes que s’estan coent al forn i que a poc a poc aniran veient la llum.

«La marca ja comença a ser coneguda i tots tres territoris hi estem treballant, però encara cal establir unes bases sobre els actors que poden intervenir-hi», va manifestar en declaracions a aquest rotatiu el conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat de la Massana, Sergi Gueimonde. De fet, ell mateix va explicar que manté contínuament converses amb els sectors artesà i ramader per tal d’aconseguir la seva implicació. «Una de les idees és poder fer difusió dels productes locals a les fires que s’organitzen a banda i banda de la frontera; per exemple, en el nostre cas podríem promocionar la carn i embotit del país, els formatges de Casa Raubert o les melmelades del Pastador», va detallar Gueimonde.

De tota manera, va reconèixer que de moment «encara no es visualitza el potencial del projecte i el gran atractiu que pot arribar a representar per al país». I si bé ja s’ha establert una agenda de treball i van realitzant-se trobades tècniques per tal de començar a compartir experiències, encara falta molta feina de difusió. De moment, aquest primer estiu ja s’ha dissenyat un tríptic desplegable que incorpora les activitats dels quatre parcs naturals per poder distribuir als diferents punts d’informació de què disposen. I ara mateix s’està treballant en una cartografia compartida que serveixi de suport de cara al turisme. «Aquest mapa, que estarà enllestit d’aquí un o dos mesos, ens ajudarà a comunicar aquest espai», va assegurar el cap del departament d’Agricultura i Medi Ambient del Comú d’Ordino, Sergi Riba.

Tot reivindicant que cal passar a «les accions concretes», Riba va explicar que de moment s’han concretat trobades entre directors i responsables però que ara cal fer-les extensibles a d’altres actors com els guies de muntanya, els guardes de refugis o les agències de viatges. «Per exemple, el passat 16 de juliol vam pujar al pic de Medacorba, el vèrtex que ens uneix, com a acte simbòlic i trobada d’amistat, i la intenció és repetir-ho cada any», va fer saber el responsable ordinenc.

Fonts de finançament

Tot i que de moment no s’ha entrat a discutir sobre el finançament del projecte, just ahir el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, en el marc de la trobada transfronterera al port de Tavascan, va anunciar la intenció de demanar a Europa una subvenció per tirar endavant el parc. Precisament en aquest sentit els comuns de la Massana i d’Ordino van recordar que la creació d’aquesta marca els permetrà accedir als fons europeus. «Ara mateix cada comú és qui ha de decidir la partida econòmica que destina al parc, però en un proper mandat seria interessant que fos conjunta», va proposar Gueimonde.