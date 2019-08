Un altre mes de retard a la nova seu de la Justícia

L’endarreriment que acumulen les obres de la nova seu de la Justícia suma un nou capítol. Havia de ser una realitat l’abril del 2019 i es va posposar a la tardor. Més endavant es va anunciar que estaria enllestida el gener del 2020 i que s’aprofitaria el Nadal per fer el trasllat. No obstant això, el president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, va anunciar a mitjan juliol que finalment estaria acabada un mes després, al febrer. Però el ministre de Justícia i Interior, Josep Miquel Rossell, va anunciar ahir una nova data: «M’han informat que estarà llesta a mitjans de març aproximadament».



Preguntat, per tant, si l’edifici sumava un nou ajornament, el titular de la cartera va justificar que podia haver «un decalatge d’un mes o mes i mig». És més, va ironitzar: «Se sap quan comencen les obres, però a vegades mai se sap quan acaben».

Canvis en el procediment penal

El Govern va entrar a tràmit parlamentari el dilluns passat una modificació de la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, la qual comportarà, conseqüentment, canvis en el Codi de Procediment Penal (CPP). Rossell va assegurar que els retocs en els articles 40 i 46 del CPP «s’ajusten perfectament» a la legislació. Això sí, aprofitant aquestes correccions, el ministre no descarta modificar altres articles «en els pròxims mesos o anys», va advertir.