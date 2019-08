L'FC Andorra s'estrena amb derrota a Segona B

No ha pogut ser. L'FC Andorra de Gerard Piqué ha debutat avui a la Segona Divisió B perdent contra l'Espanyol B per 2 a 0. Els andorrans han fet una bona primera part però la forta calor els ha passat factura, de manera que només han pogut aguantar una hora. Després d'uns primers 45 minuts igualats en la qual els tricolor han gaudit d'ocasions, sobretot per part de Moussa Sidibé, el darrer fitxatge tricolor, els andorrans han vist superada dues vegades la porteria de Nico Ratti.

A la represa del partit, s'ha percebut que el gol era imminent i Max Marcet ha estat el primer a anotar. El blanc-i-blau s'ha tronat la pilota després d'un rebot i ha xutat des del punt de penal, de manera que no ha perdonat. Nou minuts després, l'àrbitre ha xiulat un suposat penal sobre Moha i el mateix jugador l'ha transformat. Després, Gabri ha fet canvis però ha estat insuficient i, finalment, els tricolor tornat a casa amb molta feina per fer.