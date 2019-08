Tallat un camí de la vall del Madriu per un despreniment

Dissabte al migdia es va desprendre el sostre d’una borda situada al camí de la muntanya, dins la Vall del Madriu, just a l’altura d’Entremesaigues. Davant d’aquesta situació el Comú d’Escaldes-Engordany es va veure obligat a tallar el camí per precaució. Com que la borda està situada ben a prop del camí, si hi tornés a haver algun despreniment, podria fer mal a algun caminant, i és per això que es va decidir habilitar un pas alternatiu. El comú, a través de les xarxes socials va informar de la situació i va demanar la màxima precaució quan es passi per aquest punt del recorregut. Segons van explicar els Bombers a l’ANA «hem anat a donar un cop de mà però ni ha passat res abans ni després de l’ensurt, per la qual cosa no hem hagut de fer cap actuació».



Ahir el camí seguia tancat a l’espera que des de la corporació i els responsables de la vall poguessin fer el contacte pertinent amb els propietaris de la borda i així procedir a arranjar els desperfectes. Un cop s’asseguri la zona, es podrà tornar a obrir el pas.