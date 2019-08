Via verda de la capital fins al parc de Sorteny

«Aquest és un projecte que té com a finalitat connectar el nucli urbà d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella amb el parc comunal de Sorteny», va assegurar la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, després d’inaugurar el darrer tram del camí ral que permetrà unir Sornàs amb Ansalonga i que, alhora, enllaçarà íntegrament la parròquia d’Ordino per senders naturals.

L’actuació, emmarcada en el Pla sectorial d’infraestructures verdes contemplat en l’Estratègia nacional del paisatge, té un cost de 260.000 euros i una llargada de 650 metres, que segons Calvó «ha permès evitar que la gent hagués de circular per aquest tram per la carretera i que pogués aprofitar el màxim l’entorn natural que té la parròquia». En relació amb la inversió total a la parròquia ordinenca, la ministra va detallar que aquesta ha estat de 600.000 euros per una llargada d’1,7km de construcció en els darrers anys.

«És un camí que es posa a l’abast del màxim de ciutadans i d’aquells que la muntanya potser se’ls hi fa una més llunyana. També és un tram molt turístic perquè ens permet connectar aquests pobles tan ben conservats a la parròquia», va afegir Calvó.

De totes maneres, per completar el recorregut entre la capital i el parc de Sorteny, la ministra va reconèixer que «encara ens queda algun tram a la Massana, un tram al costat de la Farga Rossell que està pendent d’adjudicar i un tram on estem treballant el conveni amb el propietari». En aquest sentit, Calvó va mostrar-se confiada perquè algun dels trams el puguem adjudicar «abans de finals d’any».

Per la seva banda, la cònsol menor d’Ordino, Gemma Riba, va expressar la seva satisfacció per la construcció d’uns senders «accessibles, plans i potser més familiars que altres camins de muntanya».