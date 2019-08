Lima no entén com el Nacional ha anat passant els controls de la UEFA

El capità de la selecció, Ilde Lima, va tornar a esclatar ahir a Twitter i, coincidint amb l’estrena de l’Estadi Johan Cruyff, es va demanar «si era tan difícil fer una coseta així de cuca a Andorra en lloc del que es va fer» i va remarcar que el Nacional, «per no tenir, no té ni color». Aquest tuit va arribar uns dies després que es conegués que la gespa no va passar el darrer control de la UEFA i que, per tant, ara caldrà una actuació de manera immediata per tal que es puguin disputar els partits del Preeuropeu. En aquest context, cal recordar que el tema de la gespa sempre ha portat molta polèmica i que precisament que l’Operació Cautxú porti aquest nom no és gens casual.

Així, Lima va explicar a EL PERIÒDIC que «la veritat és que no sé com l’Estadi Nacional ha passat els exàmens de la UEFA». «Tothom ho diu, tothom ho veu i és una realitat, crec que no compleix les condicions per acollir partits d’alt nivell o de seleccions com les que venen», manifestava i recordava que «quan vaig trepitjar l’Estadi Nacional per primera vegada ja vaig dir que no era per jugar competicions d’aquest nivell». «Des de fa cinc anys cada selecció que ve deixa el nom d’Andorra per terra. Ha estat el cas de Gal·les, França o Portugal, és un continu i som un país que viu del turisme», recordava.

Molt crític

Així va reconèixer que «sóc molt crític en aquest sentit» i que «tenir un estadi d’aquesta mena no ens ha ajudat». «S’hauria d’haver fet una cosa millor, s’ha d’escoltar els esportistes que utilitzen la instal·lació perquè les mancances són considerables i està a la vista de tothom», sentenciava.

També va indicar que «la notícia no m’ha agafat per sorpresa perquè és una pena el resultat amb els diners que es van invertir». «No sé si s’haurà robat o no, això ja sortirà, però és una inversió seria i no hi ha res a l’estadi», opinava i reiterava que «quan van fer aquell estadi, no van pensar en res, es pensaven que feien un estadi de Quarta Catalana perquè jugués un equip de poble». «No és un estadi condicionat perquè juguessin partits del nivell que s’hi juguin», asseverava. «No em comparo amb França o Alemanya, però Liechtenstein o San Marino tenen estadis que fan goig i, en canvi, nosaltres, estem pitjor. No veig el sentit de l’estadi», puntualitzava i manifestava que «amb el tema de l’FC Andorra se n’ha tornat a parlar perquè amb el seu projecte seriós, no tenen una instal·lació. A hores d’ara, si hi ha un estadi per jugar al futbol al país, és el Prada de Moles. El Nacional és un estadi que no té ànima».

Nou seleccionador sub-21

Eloy Casals es fa càrrec de la selecció sub-21 substituint a Justo Ruiz. El debut el farà en el pròxim partit contra Àustria.

Definits els calendaris de les competicions FAF

La primera jornada de Lliga Nacional enfrontarà a la UE Engordany amb la UE Sant Julià, el Vallbanc Santa Coloma amb l’Artlètic Club Escaldes, l’FC Ordino amb la UE Santa Coloma i l’Inter d’Escaldes amb el CE Carroi. Com a novetats, a la Segona Divisió hi jugarà el filial del CE Carroi i torna el CF Atlètic Amèrica. Pel que fa al futbol sala, desapareix l’FC Lusitans i, per tant, la competició estarà formada per un total de 12 equips.