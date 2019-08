El MoraBanc realitza una estada al Pas de la Casa

El MoraBanc Andorra i el Comú d’Encamp van signar un conveni de col·laboració que aquesta setmana arrenca amb una estada al Pas de la Casa i l’amistós de divendres a Encamp contra el Baxi Manresa i amb el qual el comú aportarà 25.000 a les arques tricolor. També cedirà instal·lacions durant el curs escolar per als equips de la base del MoraBanc. L’acord també inclou diverses contraprestacions publicitàries i de promoció, així com accions a la parròquia per part del club.

«Comptar amb un equip de primer nivell com el MoraBanc per promocionar la nostra parròquia, entra en la nostra estratègia tenir una relació important amb l’esport, de fet i a través de diverses iniciatives, volem que se’ns percebi com la parròquia de l’esport», va comentar el cònsol major de la parròquia, Jordi Torres. Per la seva banda, el president del club, Gorka Aixàs, va explicar que «el nostre és un projecte de país i la millor manera de demostrar-ho és estant en el màxim nombre de parròquies i, per tant estem molt satisfets d’apropar-nos a la gent d’Encamp».