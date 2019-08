L’MVK*12 participarà a la Volta a Cantàbria

Els pròxims dies 2, 3 i 4 de setembre, l’equip MVK*12 ha estat convidat a participar en la Volta a Cantàbria. L’equip comptarà amb Òscar Cabanas, Miquel Martínez, Marc Gasa, Sergi Martín, Víctor Yuste, Guillem Sànchez i Guillem Suriñach, corredor que ha estat cedit per Team Compak per aquesta cursa.

En aquesta carrera hi participen un total de 154 corredors de 22 equips. El primer dia de carrera es partirà de Maliaño i passaran per l’alt d’Esles, l’alt de la Braguía i l’alt del Churri per acabar a la localitat de sortida. El segon dia, els corredors sortiran des de Vioño i passaran per Renedo de Piélagos i l’alt de la Montaña, on finalitzarà l’etapa. Pel que fa a la darrera, es desenvoluparà a la zona de Colindres i es passarà per l’alt d’Hoyo Menor, Rasines i l’alt de Campo Layal. El diumenge abans, a les 19.00 hores, es farà la presentació dels equips al Palau de Festivales. «És un esdeveniment esportiu de primer nivell», va remarcar el director d’Esports del Govern de Cantàbria. «És un al·licient que la prova entri dins de la geografia cantàbrica», va assenyalar per la seva part el gerent d’Sport Public, Domingo Aguado.

Com a gran novetat de la prova, aquest any serà retransmesa per LaLiga Sports TV, que emetrà el final de la competició.