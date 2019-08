Estimació de 20.000 euros per tancar la Biennal

La despesa de la participació d’Andorra a la Biennal d’Art de Venècia va portar a la consellera general del grup parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, a preguntar al Govern sobre els costos per a les arques públiques, especialment per saber les persones que s’hi han desplaçat i les seves funcions. Montserrat Planelles, directora de Promoció Cultural, va ser l’encarregada de respondre.

Entre els conceptes que encara no s’han adjudicat, es troba el desmuntatge i tancament del pavelló i el retorn de les obres, així com una sèrie d’aspectes com els desplaçaments, els vols, l’allotjament, l’embalatge i el transport de les obres, els treballs per retornar el pavelló al seu estat original i les despeses corrents com telèfon, connexió wi-fi, neteja final i treta de brossa. La xifra de tot plegat, tenint en compte edicions anteriors, serà al voltant dels 20.000 euros. Els professionals desplaçats a la ciutat italiana van ser cinc entre el 26 d’abril i el 12 de maig. Van ser l’artista Philippe Shangti i els muntadors Alexandra Albrecht, Rodrigo Lladós, Marc Vidal i Adrià Lladós, que van ser-hi 14 dies. També van viatjar a Venècia la Ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert; la comissària, Eva Martínez; la directora general de Cultura, Montserrat Planelles; el curador del pavelló i tècnic de Cultura, Ivan Sansa; la tècnica de Cultura, Meritxell Blanco; l’hostessa responsable del pavelló, Alèxia Collelldemont; i d’Andorra Turisme Betim Budzaku, Enric Torres i Noemí Pedra. Els tècnics van ser-hi 14 dies, la ministra i la directora quatre, la comissària vuit i dos els representants d’Andorra Turisme. Tots van tenir pagat el viatge, vols i l’allotjament en règim de pensió completa. Les despeses en l’acte d’inauguració van ser de 4.676 euros.