El bus comunal de la capital incorpora els bitllets digitals i la geolocalització

El nou servei de bus comunal d’Andorra la Vella engega diumenge amb tres novetats que destaquen sobre la resta: d’una banda, els usuaris podran comprar i utilitzar els bitllets senzills i els nous abonaments de forma digital. Els tiquets tradicionals –impresos en paper– seguiran vigents i, com va anunciar el comú al juny, el preu del bitllet senzill passarà de 0,80 euros a uns simbòlics 0,10 euros perquè la corporació subvencionarà el transport públic amb 600.000 euros a l’any. De l’altra, el servei permetrà fer transbordaments entre línies durant hora des del moment que es validi el bitllet. A més, cada vehicle té un sistema de geolocalització i els usuaris, a través de l’app, podran fer el seguiment a temps real del trajecte. Amb tot, la cònsol major, Conxita Marsol, va ressaltar l’objectiu del comú de «fomentar el transport públic, pacificar el trànsit i fer la ciutat més sostenible».

La validació dels bitllets i els abonaments, tant els digitals com els físics, es farà a través d’un lector de codis QR que tindran instal·lats tots els busos. En el cas dels electrònics, els usuaris hauran d’apropar el dispositiu mòbil tot ensenyant el codi que es generi després de la compra. «El lector els indicarà quin abonament tenen i quants viatges els hi queda», va precisar l’administrador d’Andbus, Dani Vinseiro. En cas de les modalitats tradicionals, el codi estarà imprès en el paper i només l’hauran d’atansar de forma visible al lector.



Encara que el servei comença diumenge, els usuaris ja poden adquirir els bitllets i els abonaments multiviatge a través del web andbuscomunal.net i de l’app Andbus Comunal, la qual està disponible tant a l’App Store com a Google Play. El canvi d’empresa concessionària –es passa d’Hispano Andorrana a Andbus– també comporta que totes les modalitats de transport es puguin adquirir les 24 hores del dia a la finestreta de la companyia a l’Estació Nacional d’Autobusos.

Canvis de nom i més parades

Un altre canvi del nou transport comunal és la denominació de les línies. En aquest sentit, tot i que mantenen els colors, la ruta L1 verda de La Marginada s’anomena LM. L’L2 dels Serradells és ara l’LS i conserva el blau mentre que la línia L3 de Ciutat de Valls passa a dir-se LV i guarda el groc. Respecte a aquesta última ruta, millora la freqüència de pas amb un bus cada 20 minuts durant quasi tot el dia perquè «és una línia molt sol·licitada», va indicar el cònsol menor, Miquel Canturri. La resta de freqüències es mantindran com fins ara: cada 30 minuts. Els diumenges i festius, però, seran d’una hora.



Era una petició popular i la corporació ha escoltat els veïns: si fins ara només alguns trajectes de l’LM passaven pels geriàtrics de Santa Coloma, ara s’han reestructurat i les parades a Solà d’Enclar, El Cedre i Clara Rabassa estaran disponibles en tots els viatges. A més, la línia LS incorpora una parada a l’Hospital de Meritxell.



Quant als horaris i freqüències, el servei operarà cada dia entre les 7.00 hores i les 21.00 hores, incloent-hi els caps de setmana.

Un clípol amb tecnologia

La flota de sis busos torna als seus orígens i recupera el color vermell i blanc dels clàssics Clípol. Els vehicles mantenen les 20 places –10 assegudes i 10 dempeus– i tenen una llargada de nou metres –sis centímetres més que els actuals–, una característica molt rellevant per Marsol, que va assenyalar que «han d’estar dimensionats a les mides de la parròquia, sobretot de la zona de Meritxell, Príncep Benlloch i Ciutat de Valls».



Tot i «dotar-los d’una imatge de la nostra memòria perquè se’ls vegi propis de la parròquia d’Andorra la Vella», va indicar Marsol, els busos inclouen l’última tecnologia: comptem amb Wifi i un desfibril·lador automàtic, tal com preveu el projecte Andorra la Vella, parròquia cardioprotegida. Tanmateix, tots són accessibles i «poc contaminants», va comentar la cònsol major.

Més modalitats de viatge disponibles

El bitllet senzill passa a costar 0,10 euros en comptes de 80 cèntims. A més, la T10 passa de set euros a 0,80 euros i la T40, de 30 a tres.

Desapareixen l’abonament anual de 50 euros i el semestral de 30, però se’n creuen de nous per als residents de la parròquia: un anual de 15 euros per als adults i de cinc euros per als joves. Per als estudiants serà de quatre. Els interessats s’hauran d’acreditar prèviament al comú.

Els usuaris de la Tarja Magna i la Targeta Blava tenen accés gratuït al servei.